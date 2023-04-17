МИД Казахстана о безвизовом режиме с Китаем: Аргументы об оседании китайских граждан не имеют основы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали предлагаемое внедрение безвизового режима с КНР, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пока это соглашение только в проработке. Мы его вынесли на общественное обсуждение. Но некоторые СМИ уже преподнесли так, как будто это соглашение уже подписано», - сказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.

По его словам, этот проект соглашения еще не подписан и не вступил в силу.

«Аргументы о возможном оседании китайских граждан в Казахстане не имеют никакой основы. При этом обращаю внимание, что граждане КНР уже имеют право находиться в Казахстане без визы с июня 2022 года. Они имеют право находиться 14 дней. То есть, вы видите, такого огромного потока китайцев, которые забирают наши рабочие места, здесь проживают, не наблюдается. Четырнадцать дней и тридцать дней, мы уже открыли им границы», - отметил Айбек Смадияров.

Вместе с тем, он пояснил, какие цели преследует новый проект соглашения.

«Основной целью данного соглашения является повышение мобильности казахстанцев в зарубежных поездках. Правительство Казахстана в рамках антикризисных мер предпринимает шаги по легализации визовых процедур и режимов, которые позволяют поддерживать благоприятный инвестиционный климат, активизировать деловые контакты и увеличить туристический потенциал страны, тем самым способствуя привлечению дополнительного притока финансовых средств в экономику нашей страны и созданию новых рабочих мест для наших граждан», - добавил Айбек Смадияров.

По данным АО «Казахинвест», Китай находится на седьмом месте по уровня валовых прямых инвестиций в Казахстан, это 1,4 млрд долларов США за 2022 год.

«Согласно условиям проекта соглашения, граждане КНР будут освобождены от визовых требований в целях осуществления частных дел, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также деловых целей для однократного или многократного въезда – выезда временного пребывания в Казахстане на период, не превышающий 30 календарных дней с момента пересечения госграницы. Суммарно, это 90 календарных дней в течение 180 календарных дней. Важно отметить, что иностранным гражданам, в том числе гражданам Китая запрещается осуществление трудовой или иной оплачиваемой деятельности в рамках данного безвизового режима», - пояснил Айбек Смадияров.

Было отмечено, что взаимная либерализация безвизового режима между Казахстаном и Китаем станет еще одним шагом для создания прогрессивной правовой базы для осуществления инвестиционной деятельности, поддержке инвесторов через предоставление стабильных и предсказуемых условий деловых поездок как в Китай, так и в Казахстан.

Ранее сообщалось, что Правительства Казахстана и Китая планируют ввести безвизовый режим для своих граждан в обе стороны. Соответствующий проект постановления Министерства иностранных дел опубликован на портале «Открытые НПА», передает МИА «Казинформ».

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 19 апреля.