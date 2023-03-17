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    МИД Казахстана и Азербайджана провели политические консультации в Баку

    17 Марта 2023, 19:00

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - Заместитель министра иностранных дел Казахстана Ермухамбет Конуспаев и его азербайджанский коллега Халаф Халафов провели двусторонние политические консультации в Баку, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В рамках мероприятия были подробно обсуждены состояние и перспективы двустороннего казахстанско-азербайджанского сотрудничества, а также вопросы взаимодействия в рамках многосторонних структур. Главы делегаций обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, рассмотрели ход подготовки к предстоящим мероприятиям на высшем и высоком уровнях.

    В ходе выступления Х.Халафов особо отметил успешное развитие казахстанско-азербайджанских отношений, основанных на принципах дружбы, стратегического партнерства и союзничества. В свою очередь Е.Конуспаев высоко оценил положительную динамику развития отношений двух стран, подчеркнул важность дальнейшего укрепления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, качественного увеличения взаимной торговли и реализации совместных проектов.

    Стороны подтвердили намерение продолжать тесное взаимодействие на уровне внешнеполитических ведомств двух стран с целью содействия дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в духе дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзнического взаимодействия.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    МИД РК Азербайджан
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