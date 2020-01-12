МИД Ирана ждет разъяснений полиции по факту задержания посла Великобритании

ТЕГЕРАН. ИРНА-КАЗИНФОРМ – Министерство иностранных дел Ирана заявило, что ожидает отчета от полиции по факту задержания посла Великобритании в Иране Роба Макэйра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на IRNA.

Министерство иностранных дел и по делам Содружества Великобритании прокомментировало задержание своего посла в Тегеране, назвав его противоречащим международным правилам .

Ранее сообщалось, иранские правоохранительные органы задержали и через несколько часов отпустили посла Великобритании в Иране.