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    МИД Ирана ждет разъяснений полиции по факту задержания посла Великобритании

    12 Января 2020, 18:14

    ТЕГЕРАН. ИРНА-КАЗИНФОРМ – Министерство иностранных дел Ирана заявило, что ожидает отчета от полиции по факту задержания посла Великобритании в Иране Роба Макэйра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на IRNA.

    Министерство иностранных дел и по делам Содружества Великобритании прокомментировало задержание своего посла в Тегеране, назвав его противоречащим международным правилам .

    Ранее сообщалось, иранские правоохранительные органы задержали и через несколько часов отпустили посла Великобритании в Иране.

    Автор:

    Раушан Конырбаева

    Украина Иран Великобритания Катастрофа украинского Боинга
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