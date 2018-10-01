МИД и МФЦА объединят усилия для реализации Послания

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство иностранных дел РК и Международный финансовый центр «Астана» подписали соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Основная цель сотрудничества - реализация Послания Главы государства.

«Сегодня мы уже в нашем сотрудничестве и партнёрстве с МФЦА выходим на качественно новый уровень. Я бы хотел отметить, что наше министерство, казахстанские дипломатические представительства за рубежом - а их сегодня 57 посольств, 11 генеральных консульств - нацелены в своей работе на то, чтобы оказать достойную поддержку усилиям МФЦА на международной арене», - сказал после подписания соглашения министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов.

По его словам, речь идёт не только об организации крупных международных инвестиционных конференций либо презентационных мероприятий, но и реализации и претворении в жизнь договорённостей, которые достигаются на высшем уровне.

«В частности, во время встреч Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева со своими коллегами и главами государств других стран, а также с капитанами бизнеса не обходится без встречи с деловыми кругами, подписывается очень много документов, меморандумов о взаимопонимании, контрактов, соглашений. И сегодня особую важность приобретает безусловная реализация всех этих достигнутых договорённостей. В этом плане мне отрадно отметить, что мы с МФЦА работаем в одной связке, как одна команда. А после того, как мы сегодня приняли новую Дорожную карту сотрудничества, где детально описаны аспекты нашего многостороннего и разнообразного взаимодействия, у нас, у дипломатов, есть ещё один инструмент, для того чтобы активно развивать экономическую дипломатию», - отметил глава ведомства.

Он также подчеркнул, что вопрос развития МФЦА для внешнеполитического ведомства является крайне важным с точки зрения стратегического значения Международного финансового центра для нашей страны.

«Мы делали и будем продолжать делать всё возможное, чтобы Астана стала региональной финансовой столицей. Это абсолютно новая отрасль, которая призвана стать драйвером в сфере экономики страны», - констатировал министр.

В свою очередь управляющий Международного финансового центра «Астана» Кайрат Келимбетов выразил слова благодарности министерству.

«Прежде всего, хотел поблагодарить министра иностранных дел, Министерство иностранных дел за то огромное содействие, которое они оказывали и оказывают на этапе становления Международного финансового центра «Астана». В полном объёме становления как регионального финансового хаба. На прошлой неделе прозвучало Послание Главы государства, где очень чётко было подчёркнуто о том, что всем государственным органам необходимо оказать полное содействие становлению Международного финансового центра «Астана», - сказал К. Келимбетов.

Он сообщил, что МФЦА подготовлен соответствующий план с Министерством иностранных дел.

«Почему мы его делаем публичным? Потому что та совместная работа, которую мы проводим, касается взаимодействия со всеми нашими потенциальными партнёрами и потенциальными участниками МФЦА, с ориентацией на те рынки, которые Международный финансовый центр определяет для себя. Это, прежде всего, наши страны-соседи - Китай и Российская Федерация, это взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза, взаимодействие в рамках встреч руководителей стран Центральной Азии, взаимодействие в рамках СНГ, а также взаимодействие с глобальными финансовыми рынками», - объяснил К. Келимбетов.

Он напомнил, что на прошлой неделе центром совместно с Министерством иностранных дел, Министерством по инвестициям и развитию, Kazakh Invest под руководством заместителя Премьер-Министра 2-4 октября были проведены большие инвестиционные форумы на глобальных финансовых площадках в Лондоне и в Нью-Йорке.

«Там были презентованы инвестиционные возможности Республики Казахстан, новые возможности Международного финансового центра «Астана». И очень большой интерес есть со стороны глобальных инвестиционных фондов и глобальных банковских институтов. Как пример такого интереса я могу назвать недавнее вхождение глобального инвестиционного банка Goldman Sachs в структуру акционеров биржи Международного финансового центра «Астана». Это очень хороший знак и свидетельство большой заинтересованности мирового инвестиционного сообщества», - заключил К. Келимбетов.