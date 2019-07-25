МИД Беларуси прокомментировал инцидент с ранением дипломата в Турции

АНКАРА. КАЗИНФОРМ-АГЕНТСТВО АНАДОЛУ – Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей прокомментировал инцидент с ранением дипломата в Турции и отметил, что нет политической подоплеки в происшествии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство Анадолу.

Представитель Посольства Беларуси вАнкаре Александр Поганшев подвергся нападению вечером 24 апреля в столичномрайоне ОР-АН, когда возвращался домой с сыном.

«Проводится тщательное расследование,которое даст полную картину о причинах произошедшего. На наш взгляд, нетникакой политической подоплеки. Вероятно, сказалось недовольство поведениемдетей, которые играли во дворе. Возможно, на этой почве произошел всплескэмоций», - отметил Макей.

Владимир Макей подчеркнул, что раноделать какие-то выводы до завершения расследования и поблагодарил турецкуюсторону за оперативную помощь.

Дипломат был незамедлительно доставлен вбольницу и успешно прооперирован. Его состояние нормализуется.

Тем временем посол Беларуси в ТурцииАндрей Савиных сообщил, что пострадавший белорусский дипломат пришел всознание, его посетила супруга.