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    МИД Беларуси прокомментировал инцидент с ранением дипломата в Турции

    25 Июля 2019, 19:50

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ-АГЕНТСТВО АНАДОЛУ – Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей прокомментировал инцидент с ранением дипломата в Турции и отметил, что нет политической подоплеки в происшествии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство Анадолу.

    Представитель Посольства Беларуси вАнкаре Александр Поганшев подвергся нападению вечером 24 апреля в столичномрайоне ОР-АН, когда возвращался домой с сыном.

    «Проводится тщательное расследование,которое даст полную картину о причинах произошедшего. На наш взгляд, нетникакой политической подоплеки. Вероятно, сказалось недовольство поведениемдетей, которые играли во дворе. Возможно, на этой почве произошел всплескэмоций», - отметил Макей.

    Владимир Макей подчеркнул, что раноделать какие-то выводы до завершения расследования и поблагодарил турецкуюсторону за оперативную помощь.

    Дипломат был незамедлительно доставлен вбольницу и успешно прооперирован. Его состояние нормализуется.

    Тем временем посол Беларуси в ТурцииАндрей Савиных сообщил, что пострадавший белорусский дипломат пришел всознание, его посетила супруга.

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    Беларусь Турция
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