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    МИД Армении благодарит Казахстан за помощь в эвакуации из Уханя гражданки РА

    2 Февраля 2020, 17:40

    ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – МИД Армении выразил глубокую благодарность коллегам из Казахстана за содействие в эвакуации из китайского города Ухань гражданки Армении, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    МИД Армении сообщил об эвакуации из Китая в Казахстан гражданки РА Сусанны Агаджанян, которая находилась в китайском Ухане. Пресс-служба МИД РА также сообщила, что эвакуация гражданки Армении в Казахстан состоялась при сотрудничестве с казахстанскими коллегами.

    «При сотрудничестве с нашими партнерами из Казахстана находившаяся в городе Ухань гражданка Армении Сусанна Агаджанян была эвакуирована и перевезена в Казахстан. Выражаем глубокую благодарность нашим партнерам из Казахстана за оперативный отклик на просьбу Армении и за оказанную ими поддержку», - говорится в сообщении пресс-секретаря МИД РА Анны Нагдалян.

    Напомним, Национальным координационным центром экстренной медицины МЗ РК доставлены на родину 83 гражданина Казахстана, 80 из которых – студенты, находившиеся в городе Ухань. При этом также была обеспечена эвакуация из Уханя граждан Кыргызской Республики, Республики Беларусь и Республики Армения, по просьбе властей этих стран.

    Автор:

    Азамат Альмаганбетов

    Армения
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