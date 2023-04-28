Microsoft прекратит выпускать обновления для Windows 10

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Компания Microsoft не будет выпускать крупные обновления для Windows 10, но поддержку безопасности все-таки продолжит, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт компании.

Windows 22H2 станет последней версией операционной системы. В компании рекомендуют клиентам либо обновить операционную систему до версии 22H2, либо перейти на Windows 11.

Microsoft также анонсировала выход Windows 11 LTSC. Во второй половине 2024 года будут выпущены версии «Windows 11 Корпоративная LTSC» и «Windows 11 IoT Корпоративная LTSC».

Ранее компания Microsoft прекратила поддержку Windows 7.



