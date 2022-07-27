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    Microsoft потеряла $126 млн из-за решения уйти из России

    27 Июля 2022, 09:42

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Американская корпорация Microsoft столкнулась с операционными издержками в $126 млн из-за решения покинуть российский рынок. Об этом говорится в опубликованном во вторник финансовом отчете компании за минувший квартал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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    Ранее Microsoft сообщила, что продолжит сворачивать работу в России, пока не сократит свое присутствие до минимума или не ликвидирует его полностью. «В результате мы зафиксировали операционные издержки в размере $126 млн, связанные с проблемными задолженностями, обесцениванием активов и выходными пособиями», - указывается в сообщении.

    Согласно отчету, квартальная выручка компании составила $51,9 млрд, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Чистая прибыль Microsoft составила $16,7 млрд, увеличившись на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

    В конце марта Microsoft заявляла, что не станет приостанавливать сотрудничество с клиентами из России, а также продолжит работать с российскими школами, больницами и рядом других организаций. С июня при попытке установки из России Windows 11 и Windows 10 с сайта Microsoft возникает ошибка. Компания эти проблемы не комментировала.

    Фото: AP Photo/Swayne B. Hall

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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