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    Microsoft открывает мультирегиональный хаб в Казахстане

    10 Апреля 2023, 13:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В результате совместной работы, проведенной Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и Генеральным Консульством РК в г. Сан-Франциско (США), достигнута договоренность с корпорацией «Microsoft» об открытии мультирегионального хаба с расположением на территории Казахстана. Об этом стало известно в ходе двусторонней встречи министра цифрового развития Багдата Мусина и генерального директора «Microsoft» по Казахстану Сергея Лещенко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Деятельность хаба будет охватывать страны Центральной Азии, Азербайджан, Армению, Грузию, Монголию и Пакистан.

    «Локализация деятельности Microsoft позволит Казахстану стать центром притяжения технологий и передовых решений в региональном масштабе. Так, будучи центром технологического развития и инноваций Microsoft, хаб сможет стать драйвером развития человеческого капитала и укрепления национальной экономики через стимулирование производства и экспорта продукции несырьевых технологических отраслей», - отметил Багдат Мусин.

    «Создание Регионального хаба «Microsoft» имеет для Казахстана большое значение. В вашей стране имеется вся соответствующая инфраструктура. Мы с удовольствием будем работать здесь и реализовывать совместные проекты», - заверил генеральный директор офиса «Microsoft» в Казахстане Сергей Лещенко.

    Напомним, в сентябре минувшего года в рамках визита на 77 сессию Генеральной Ассамблеи ООН в г. Нью-Йорк состоялась встреча Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с Генеральным директором корпорации «Microsoft» по Центральной и Восточной Европе Мишель Симмонс. В рамках встречи были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества, в частности, расширение казахстанского офиса до регионального хаба.

    В марте, в ходе рабочего визита Багдата Мусина в Кремниевую долину, в офисе Microsoft вновь были затронуты перспективы расширения офиса в Казахстане.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Цифровой Казахстан МЦРИАП
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