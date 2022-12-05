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    МИА «Казинформ» и «Qatar News Agency» договорились обмениваться новостным контентом

    5 Декабря 2022, 20:45

    ДОХА. КАЗИНФОРМ – Делегация Телерадиокомплекса Президента, находящаяся в столице Катара Дохе, провела переговоры с руководством крупнейших медиа страны – Qatar News Agency и Qatar Media Corporation, передает МИА «Казинформ».

    На встрече с руководством катарского государственного информационного агентства Qatar News Agency стороны выразили заинтересованность в сотрудничестве по обмену контентом. Планируется заключить комплексное соглашение между казахстанским и катарским информационными агентствами.

    МИА «Казинформ» и Qatar News Agency могут развивать взаимовыгодный обмен информацией, обмениваться новостными и аналитическими материалами, а также использовать успешный опыт двух агентств в вопросах локализации порталов на национальные языки. Для более эффективной работы информационные агентства двух стран готовы к совместному использованию своих корреспондентских сетей.

    В Дохе также прошли переговоры с руководством еще одного крупного информационного холдинга – Qatar Media Corporation. Сегодня в структуру данной медиа-компании входят несколько телеканалов и радиостанций.

    Руководство Qatar Media Corporation отметило высокое качество контента для социальных сетей, который создан службами Телерадиокомплекса Президента. Стороны обсудили возможные варианты сотрудничества в части совместного производства контента и его эффективной дистрибуции. Руководство Qatar Media Corporation также планирует посетить Казахстан в ближайшее время.

    МИА «Казинформ» - старейшее информационное агентство Казахстана, основанное в 1920 году. С 1 апреля 2022 года вошло в состав НАО «Телерадиокомплекс Президента РК».

    Qatar News Agency – государственное информационное агентство Катара. Оно было создано 25 мая 1975 года. Его штаб-квартира расположена в Дохе, в столице Катара. Новости Qatar News Agency доступны на арабском и английском языках, также есть службы новостей на испанском и португальском языках.

    Qatar Media Corporation (ранее известная как Qatar General Broadcasting and Television Corporation) – сеть общественного вещания в Катаре. Она была зарегистрирована 27 апреля 1997 года. В состав Qatar Media Corporation входят несколько телеканалов и радиостанций, включая Qatar TV, радиостанцию Qatar Broadcasting Service (QBS), Qatar Radio.

    Ранее сообщалось, что Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан наладит партнерство с арабским спутниковым телеканалом «Аль-Джазира».
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