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    МИА «Казинформ» и ИРНА проводят онлайн-фотовыставку, посвященную Наурызу

    20 Марта 2021, 17:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Совместную онлайн-фотовыставку «Наурыз: культурное наследие Ирана и Казахстана» организовали Международное информационное агентство «Казинформ» и Информационное агентство «ИРНА», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Онлайн-фотовыставка проводится по случаю празднования Наурыза — великого праздника природного начала года и пробуждения, весеннего равноденствия и возрождения жизненных сил, объединяющего восточные народы.

    В работе фотовыставки отображены традиции и обычаи, культурное наследие и природное богатство двух стран. На онлайн-фотовыставке представлено более 100 фотографий.

    На странице МИА «Казинформ» с фотографиями можно ознакомиться по ссылке .

    На странице агентства «ИРНА» онлайн-фотовыставка «Наурыз: культурное наследие Ирана и Казахстана» состоит из трех частей. Фото можно увидеть по ссылкам:

    https://www.irna.ir/photo/84270226/سنت-ها-و-آیین-های-ایران-و-قزاقستان-از-نگاه-دوربین ,

    www.irna.ir/photo/84270369/ ,

    www.irna.ir/photo/84270195/.

    Разделы онлайн-фотовыставки включают традиции и обычаи; культурное наследие; природа.

    «ИРНА» представило всего 45 фотографий, а МИА «Казинформ» - 62 работы.

    Отметим, что в прошлом году была организована онлайн-конференция совместно с информационным иранским агентством «ИРНА» на тему роли культурных отношений и СМИ между Ираном и Казахстаном. По завершению онлайн-конференции был вынесен ряд предложений касательно организации совместных проектов, одним из которых стала организация онлайн-фотовыставки на ресурсах информационных агентств «Казинформ» и ИРНА.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Культура СМИ Иран Наурыз
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