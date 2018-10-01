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МФЦА и ООН провели совместный семинар в Астане

8 Октября 2018 22:40 73
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МФЦА и ООН провели совместный семинар в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международный финансовый центр «Астана» совместно с управлением информационно-коммуникационных технологий Организации Объединённых Наций провели семинар для ключевых игроков финтек экосистемы Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МФЦА.

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Участниками и спикерами семинара стали члены общественных палат, руководители ведущих университетов Казахстана, представители государственных структур, а также международные партнеры МФЦА.

Основная цель мероприятия презентация новой инициативы - открытие лаборатории инновационных технологий ООН на территории Казахстана. Также планируется получить отзывы и рекомендации для определения решений и проектов, необходимых для выполнения мандатов ООН, в том числе в области мира и безопасности, гуманитарных вопросов, прав человека и устойчивого развития. Выбранные проекты будут пилотированы, а затем масштабированы по всему миру, в странах, в которых существует необходимость в данных решениях.

Стоит отметить, что лаборатория инновационных технологий ООН предоставляет не только офис ООН и сами проекты, но также множество других возможностей. Создание лаборатории на территории Республики Казахстан станет хорошей основой для более широкого инновационного сотрудничества с ООН, будет поддерживать другие инновационные мероприятия страны и повышать интерес к инновационной деятельности. Также будут расширены возможности сотрудничества для казахстанских компаний с ООН и ее партнерами, особенно с компаниями, экспертами и новаторами в развивающихся странах. На сегодняшний день лаборатории открыты в Индии, Малайзии, Египте и Финляндии.

Ключевые вопросы, на которых будет концентрироваться инновационная лаборатория - доступность финансовых технологий, новые инвестиции и платформы финансирования, а также инклюзивный доступ к капиталу.

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Ключевые слова: МФЦА - фин. центр "Астана", ООН,
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