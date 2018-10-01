МФЦА и ЕНУ имени Л.Н. Гумилева подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международный финансовый центр «Астана» и Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

В рамках документа стороны договорились об обмене передовым опытом и знаниями, а также реализации совместных образовательных, исследовательских программ и проектов с целью повышения конкурентоспособности отрасли рынка финансовых и сопутствующих услуг.

Подписи под документом поставили Управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов и ректор ЕНУ Ерлан Сыдыков.



«Евразийский национальный университет является одним из передовых образовательных учреждений нашей страны. ЕНУ не раз удостаивался авторитетных международных наград и признаний в сфере образования. В рамках подписанного сегодня меморандума, МФЦА и ЕНУ внесут совместный вклад в развитие кадрового потенциала отечественных специалистов», - сказал Управляющий МФЦА К. Келимбетов.



Приоритетными направлениями сотрудничества между сторонами станут профессиональная подготовка и квалификация кадров в области исламских финансовых услуг, банковской деятельности, рынков капитала, управления активами, финансовых технологий и развития человеческого капитала.



«Подписание меморандума - это одна из точек развития научного и образовательного процесса, которая позволит совместно решать многие научные, профессиональные вопросы, возникшие в рамках сотрудничества между МФЦА и ЕНУ», - сказал ректор ЕНУ Е. Сыдыков.



МФЦА и ЕНУ намерены проводить лекции, тренинги, мастер-классы, в том числе в режиме онлайн, для подготовки научно-педагогических кадров в областях, представляющих взаимный интерес, на базе МФЦА.



Также предусмотрено сотрудничество в области подготовки и реализации совместных экспериментальных образовательных программ на уровне бакалавриата, магистратуры и докторантуры (PhD) по специальностям «Финансы, «Учет и аудит».