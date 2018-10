МФЦ «Астана» получил сразу три престижные награды GIFA

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международный Финансовый Центр «Астана» получил сразу три престижные награды GIFA в области исламских финансов, передает МИА «Казинформ».

29 сентября 2018 года управляющий Международного финансового центра «Астана» Кайрат Келимбетов принял участие в церемонии награждении самой престижной премии в сфере исламских финансов - Global Islamic Finance Awards (GIFA). Международный Финансовый центр «Астана» был удостоен трех высоких наград. Премию за «Институциональную поддержку исламских финансов» получил управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов. Директор Департамента исламского финансирования Алибек Нурбеков был награжден в индивидуальной номинации - за «Разработку политики в области исламских финансах», Бюро МФЦА отмечено за «Инициативы по развитию человеческого капитала» в области исламских финансов.

VIII торжественная церемония вручения престижной премии исламского мира состоялась в Сараево (Босния и Герцеговина). Это мероприятие ежегодно собирает на одной площадке глав государств и правительств различных стран, а также представителей международных исламских финансовых институтов.



«Я бы хотел выразить благодарность Комитету GIFA за награждение МФЦА престижной премией за «Институциональную поддержку исламских финансов». Это признание вдохновляет нас на дальнейшее продвижение Центра в качестве регионального хаба в области исламского финансирования. В МФЦА создана благоприятная экосистема для развития исламских финансов, и данное направление является одним из основных приоритетов МФЦА. Стоит также отметить, что инициативы, предпринятые МФЦА в продвижении и развитии исламского финансирования, улучшили позиции Казахстана в рейтинге Islamic Finance Country Index с 31-го в 2017 году до 24-го в 2018 году согласно отчету Global Islamic Finance Report (GIFR 2018)», - отметил К. Келимбетов.

Стоит отметить, что в 2017 году церемония вручения GIFA прошла в Астане. В рамках премии ежегодно издается Глобальный отчет Global Islamic Finance Report - GIFR, в котором публикуется список лучших компаний мира в области исламских финансов. В их число вошел и МФЦА.



Профессиональное сообщество высоко оценило заслуги финцентра в области развития и популяризации исламских финансов не только на территории Казахстана, но и в регионе присутствия. В настоящее время на базе инфраструктуры МФЦА формируется полноценный рынок исламского финансирования. При поддержке международных организаций, таких как Азиатский Банк Развития (АБР), Исламский Банк Развития (ИБР), Islamic Financial Services Board (IFSB), Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) и General Council for Islamic Banks and Financial Institutions (CIBAFI), создана благоприятная правовая и нормативная база в соответствии с лучшими исламскими финансовыми практиками и стандартами.

В рамках продвижения и развития профессиональных инициатив Бюро МФЦА проводит обучение по пяти международным сертификационным программам в партнерстве с ведущими мировыми фининститутами: международная сертификация в исламском банкинге и финансах BIBF, профессиональная квалификация в области исламских финансов CISI, профессиональная сертификация в исламских финансах INCEIF, расширенный диплом в области Исламских финансов BIBF, сертифицированный Исламский профессиональный бухгалтер AAOIFI.



По инициативе Бюро МФЦА, 4 июля текущего года в ходе Форума исламской экономики была создана Ассоциация профессионалов в Исламских Финансах, направленная на обеспечение эффективного взаимодействия профессионалов рынка. Ежегодно проводится отраслевое мероприятие Islamic Finance Week, которое объединяет на своей площадке экспертов, профессионалов и финансовые институты в индустрии исламских финансов для обмена опытом и построения экосистемы вокруг исламских финансов во всем регионе.

Получение трех престижных наград GIFA свидетельствует о высокой оценке со стороны международного сообщества и укрепляет позиции МФЦА в качестве регионального хаба исламского финансирования, а также дает новый импульс для динамичного развитии в данном направлении.

Справка:

В декабре 2015 года Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев подписал Конституционный закон «О Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА), учреждающий МФЦА и его органы. Главная цель МФЦА - стать ведущим международным центром финансовых услуг в регионе.

Целями МФЦА являются привлечение инвестиций в экономику Казахстана путем создания привлекательной экосистемы для финансовых услуг, развития местных рынков капитала, обеспечения их интеграции с международными рынками капитала и развития рынков страховых, банковских и исламских финансов Республики Казахстан.

Подробнее на сайте www.aifc.kz

GIFA- авторитетнейшая премия в мире, которую вручают за достижения и внесение значительного вклада в развитие исламского финансового рынка. Премией GIFA в разные годы были удостоены выдающиеся лидеры, внесшие значительный вклад в развитие индустрии исламских финансов в мире. В 2014 премия GIFA была вручена Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву в индивидуальной категории - Глобальный лидер в области исламских финансов.

Бюро МФЦА специализируется на популяризации международных профессиональных сертификаций, развитии кадрового потенциала и формировании пула профессионалов международного уровня из локальных специалистов финансового рынка для работы в эко-системе МФЦА и за его пределами, а также повышение инвестиционной грамотности посредством проведения тематических мероприятий. Бюро сотрудничает с такими международными партнерами в области профессиональных сертификаций, как:

BIBF - Бахрейнский институт банковского дела и финансов;

INCEIF - Международный центр образования исламских финансов;

AAOIFI - Организация бухгалтерского учета и аудита Исламских финансовых институтов;

CISI - Британский Королевский Институт ценных бумаг и инвестиций.