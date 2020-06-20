МФЦА ввел упрощенные процедуры лицензирования для отдельных видов деятельности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФЛРМ - Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг ввел упрощенные процедуры лицензирования для отдельных видов регулируемой деятельности, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Международного финансового центра Астана.

«Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) упростил процедуру получения лицензии на определенные виды регулируемой деятельности. Это отражает общий подход AFSA к постоянному развитию регуляторной среды c учетом дружественных для бизнеса принципов и риск-ориентированного надзора», - отмечает пресс-служба.

В МФЦА поясняют, что процесс подачи заявки был упрощен в отношении шести регулируемых видов деятельности, таких как инвестиционное консультирование, организация операций с инвестициями, консультирование по кредитованию, организация кредитования, страховое посредничество (без денежных средств клиента) и управление страхованием.

AFSA значительно упростил форму заявки и исключил требования по предоставлению определенной документации в ответ на просьбы потенциальных участников об упрощении процессов и требований.

Новая упрощенная форма заявки адаптирована для регулируемой деятельности, упомянутой выше и в то же время предоставляет AFSA ключевую информацию, необходимую для выполнения его регулирующих функций.

Кроме того, AFSA также разработал руководства для оказания помощи фирмам, намеревающимся осуществлять регулируемую деятельность в МФЦА в разработке необходимых политик и процедур (комплаенс, управление рисками, ПОД/ФТ, контроль и процедуры, непрерывность бизнеса, конфликты интересов). Руководства содержит указание на минимальные ожидания AFSA и описывает ключевые моменты, которые должны быть включены в политику и процедуры фирм.

Кроме того, руководства содержит ссылки на публикации международных организаций, устанавливающих стандарты, которые могут быть полезны для разработки собственной политики фирмы в зависимости от типа предлагаемого бизнеса. Эти шаги предназначены для содействия фирмам в принятии решения об учреждении в МФЦА, помощи в создании их собственных систем и средств контроля и в процессе лицензирования.