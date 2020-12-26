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    МФЦА – территория чистого бизнеса

    26 Декабря 2020, 19:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2020 году жесткому стресс-тестированию подверглись практически все отрасли мировой экономики. Новостные ленты переполняли сообщения о падении деловой активности, росте безработицы и туманных перспективах восстановления. Мир погрузился в «ковидную депрессию», преодоление которой вряд ли будет быстрым. На этом безрадостном фоне Международный финансовый центр «Астана» оправдывает звание нового локомотива национальной и региональной экономики, которое, как могло показать раньше, было присвоено ему авансом. Быстро переключившись в режим «облачного финцентра», МФЦА смог нарастить активность даже по сравнению с «доковидным» периодом, передает МИА «Казинформ».

    Лучшим подтверждением тому является количество участников – компаний, зарегистрированных и ведущих деятельность в юрисдикции МФЦА. В канун атаки коронавирусной инфекции на Казахстан в МФЦА работало около 420 компаний. К концу 2020 года их количество достигло 633, то есть прирост за 9 «ковидных» месяцев составил ровно 50%. В их числе нет места «однодневкам» – их жестко контролирует регулятор МФЦА – и «пустышкам»: участники Центра в совокупности пополнили республиканский бюджет почти на 6 млрд тенге за счет налогов и сборов – и это с учетом падения деловой активности и налоговых преференций, предусмотренных для компаний, оказывающих финансовые услуги!

    Но разумная цифровизация, позволяющая проводить абсолютно все регистрационные процедуры в режиме онлайн, является не столько причиной взрывного роста экосистемы МФЦА в 2020 году, сколько его инструментом. Главным же фактором, привлекающим казахстанский и зарубежный бизнес в МФЦА, является максимальная открытость и прозрачность на всех уровнях. Именно они отличают юрисдикцию МФЦА от офшоров – в соответствии с современной классификацией ее правильнее называть мидшором, в рамках которого налоговые послабления соседствуют с крайне жестким противодействием любой незаконной активности, будь то отмывание денег или спонсирование терроризма.

    Эти задачи в МФЦА выполняет Комитет по регулированию финансовых услуг (Astana Financial Services Authority, AFSA). Продуктивное взаимодействие с различными международными организациями, борющимися с «деструктивным финансированием», в том числе с Международной организацией комиссий по ценным бумагам (IOSCO), выведено на высочайший уровень. В результате AFSA, помимо множества других различных преимуществ, получает возможность обмениваться информацией с другими мировыми регуляторами о персонах и компаниях, участвующих в отмывании доходов или спонсировании терроризма.

    Именно принципиальная позиция AFSA и его постоянное взаимодействие с иностранными партнерами делают МФЦА территорией чистого бизнеса, максимально комфортной для тех предпринимателей, которым нечего скрывать и которые хотят просто зарабатывать. С этой точки зрения резкий рост количества участников МФЦА – это не только знак доверия Центру и показатель уверенности в его стабильности и возможностях. Это еще и признак того, что честных бизнесменов становится больше, а разнообразные махинации уступают место легальным схемам.

    Меняется бизнес-мышление, а, значит, меняется и сам бизнес. И это однозначно позитивный тренд.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Экономика МФЦА - фин. центр "Астана"
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