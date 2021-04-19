Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    МФЦА станет частью «глобальной сети» зеленого финансирования Global Green Finance Index

    19 Апреля 2021, 17:54

    БОАО. КАЗИНФОРМ – Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) станет частью «глобальной сети» - Global Green Finance Index, заявил сегодня председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК - управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов на круглом столе «Роль устойчивого финансирования в высококачественном развитии инициативы «Один пояс-Один путь» (ОП-ОП), проходившем в онлайн-формате в рамках Боаоского азиатского форума (БАФ). Об этом передает МИА «Казинформ».

    «Казахстан объявил амбициозную, но важную цель – достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Центр зеленых финансов МФЦА поддержал первый выпуск зеленых облигаций в регионе», - сообщил К.Келимбетов.

    К.Келимбетов проинформировал о том, что МФЦА участвовал в разработке механизма «зеленой» таксономии в Казахстане. Кроме того, МФЦА присоединился к принципам зеленых инвестиций в рамках «Одного пояса – Одного пути», которые были выдвинуты в 2018 году группой международных институтов.

    «Наши усилия по содействию устойчивому финансированию также заключаются в том, чтобы стать частью «глобальной сети» - Global Green Finance Index (рейтинг GGFI оценивает качество и уровень зеленой финансовой деятельности международных финансовых центров)», - подчеркнул он.

    «Создан сегмент рынка «AIX Belt and Road Market», который предоставляет возможность привлекать средства международных инвесторов в проекты «ОП-ОП», - отметил он.

    Напомним, что в эти дни в провинции Хайнань на юге Китая проходит Боаоский азиатский форум под девизом «Мир в трансформации: объединим усилия ради глобального управления и сотрудничества по инициативе «Один пояс-Один путь».

    Автор:

    Ринат Дусумов

    МФЦА - фин. центр "Астана"
    Новости по теме
    Новости по теме
    Как изменение климата влияет на экономику стран Центральной Азии
    Какого уровня достиг госдолг Казахстана
    Увеличить штрафы за неэффективное привлечение внешних займов призвала Наталья Годунова
    Госорганы должны отвечать за пополнение бюджета РК – Наталья Годунова
    Популярное
    1 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    4 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    5 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски