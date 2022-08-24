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    МФЦА провел встречи с азербайджанскими государственными ведомствами

    24 Августа 2022, 17:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках государственного визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан делегация Международного финансового центра «Астана» во главе с управляющим К.Н. Келимбетовым провела ряд встреч с азербайджанскими государственными ведомствами, передает МИА «Казинформ».

    Делегация МФЦА провела встречу с министром экономики M.Ч. Джаббаровым и председателем Центрального банка АР T.T. Кязымовым. Азербайджанской стороне презентовали основные направления развития финансового центра с учетом обновленной экономической повестки Казахстана. Стороны обменялись мнениями по вопросам развития финансово-экономического сотрудничества МФЦА и финансовых институтов Азербайджана.

    Как отметил главный экономист МФЦА Бауржан Бектемиров, МФЦА вызывает интерес в качестве региональной платформы для привлечения инвестиций и экосистемы с регулированием, подходящим для современных финансовых услуг. Совместно с Правительством РК мы активно работаем над интеграцией экосистемы МФЦА со специальными экономическими зонами, что увеличит экономическую активность в стране. Этот опыт также интересен азербайджанским контрпартнерам. На встрече с Центральным банком Азербайджана мы провели презентацию возможностей и обсудили опыт регулирования в независимых юрисдикциях и специальных зонах, что важно для азербайджанской стороны, которая сегодня развивает специальную экономическую зону «Алят».

    Само развитие зоны «Алят» укрепит трансрегиональную интеграцию, что необходимо для казахстанско-азербайджанских отношений.

    Обмен опыта в области регулирования также включал обсуждение регулирования перестрахования, управления активами, а также работу региональной регуляторной песочницы — Fintech Lab. Стороны обсудили возможное участие азербайджанских финансовых институтов и финтех-стартапов в МФЦА (сегодня уже две компании в МФЦА представляют Азербайджанскую Республику).

    Встреча была продолжением регионального круглого стола с руководством центральных банков региона, который прошел в рамках конференции Astana Finance Days в июне этого года. ЦБАР и МФЦА договорились о продолжении работы и обмена опытом вместе с другими финансовыми регуляторами региона.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Азербайджан Другие государственные органы МФЦА - фин. центр "Астана" Сотрудничество
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