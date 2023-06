МФЦА принял участие в выпуске первой в мире карты стандартов блокчейн

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международный финансовый центр «Астана» принял участие в выпуске первой в мире карты стандартов блокчейн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Лидеры отрасли выпустили Глобальную инициативу по картированию стандартов, первое и всеобъемлющее усилие для определения текущего состояния блокчейна. Основанные на материалах более 30 технических нормативных организаций, 185 юрисдикций и почти 400 отраслевых групп, отчеты доступны широкой общественности и призваны служить ресурсом для разработки рамок и стандартов при дальнейшем продвижении блокчейн индустрии.

Отчеты, выпущенные Глобальным деловым советом по блокчейну (GBBC) и Всемирным экономический форумом, отображают и оценивают блокчейн и ландшафт цифровых активов в трех областях: технические стандарты, законодательство и инструкции, выпущенные суверенными и международными органами, передовой опыт и стандарты отрасли.

Ключевые идеи, представленные в отчетах, включают понимание фрагментации технологии как во всем мире, так и внутри юрисдикций, совпадений, пробелов и конфликтов в установлении стандартов. Это так же включает действия, которые могут быть преждевременными, отсутствие динамического руководства для новых видов использования технологии, необходимость для проактивных стратегий организаций, где регулирующие органы будут играть важную роль в формировании будущего технологии.

Также в отчетах можно найти практические рекомендации для участников из государственного и частного секторов, которые включают в себя интерактивную карту мира с законодательством и инструкциями по блокчейну. ( https://gbbcouncil.org/gsmi ).

«Мы рады принять участие в этом проекте в качестве патрон-участника GBBC. GSMI - это подробное исследование технологии блокчейн, его нормативно-правовой базы, и технических стандартов по всему миру. Оно содержит ключевые тенденции, передовой опыт разных стран и практические рекомендации для государственного и частного секторов. Эксперты МФЦА приняли участие в исследовании развития нормативно-правовой базы блокчейна в Казахстане, в том числе, предоставив информацию о результатах работы МФЦА по созданию и развитию правовых режимов в области блокчейна», - сказал Директор по развитию Международного финансового центра «Астана» Кайрат Калиев.

Всемирный экономический форум и Глобальный деловой совет по блокчейну возглавив инициативу, сотрудничали с такими партнерами, как МФЦА, Accenture, Digital Currency Initiative, MIT Media Lab, ESG Intelligence, Global Digital Finance (GDF), Hyperledger, The Linux Foundation, ING Group, the Milken Institute, SIX Digital Exchange (SDX) и другие.

«Партнеры и сотрудники GSMI представляют собой разнообразную группу заинтересованных сторон в различных отраслях, правительствах и академических кругах с широким спектром точек зрения и идеологий. Их объединение, с целью заложить основу для большей гармонизации и ясности в установлении стандартов, демонстрирует уникальный дух блокчейн-сообщества, основанный на коллективном прогрессе и сотрудничестве. GBBC гордится тем, что инициировал этот проект вместе со Всемирным экономическим форумом, и надеется на дальнейшее сотрудничество по мере развития GSMI после выхода этой первоначальной версии. Мы приглашаем новых партнеров присоединиться к нам, поскольку мы продолжаем эту первоначальную работу, GSMI версии 1.0», - отметила генеральный директор GBBC Сандра Ро.

«Мы почувствовали острый спрос на каталог деятельности, связанной со стандартами, который мог бы служить краеугольным камнем для облегчения развития и взаимодействия в этой сфере. Мы были рады сотрудничать с GBBC и членами нашего совета по блокчейнам для создания этого открытого ресурса, который может использоваться участниками экосистемы, политиками и другими сторонами, заинтересованными в понимании подходов к технологиям и стандартам», - прокомментировала руководитель в области блокчейна, цифровых активов и информационной политики Всемирного экономического форума Шейла Уоррен.