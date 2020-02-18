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    МФЦА: новый горизонт возможностей для Европы

    18 Февраля 2020, 07:21

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) совместно с посольством нашей страны в Бельгии в понедельник вечером в Брюсселе провели круглый стол «Новые горизонты экономического сотрудничества между Казахстаном, Бельгией и Люксембургом», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Среди участников мероприятия, которых насчитывалось около пятидесяти, значились компании Orfit, являющаяся мировым лидером в производстве оборудования для иммобилизации пациентов в радиационной онкологии, и John Cockerill, действующая в энергетическом секторе и оборонной сфере.

    Целью круглого стола было предоставление информации для европейских деловых кругов, которые экспортируют или намереваются инвестировать в Казахстан.

    «Бельгия с ее инновационными решениями и кластерными подходами в области промышленности, транспорта, зеленой энергии и услуг представляет большой интерес для Казахстана», - сказала в своем выступлении посол Казахстана в Бельгии Айгуль Куспан.

    «Люксембург известен как один из крупнейших финансовых центров, высокоразвитая индустриальная экономика, инновационный и технологический центр, а также космическая держава», - добавила она.

    А.Куспан проинформировала участников об основных экономических показателях нашей страны, созданных у нас благоприятных условиях для ведения бизнеса и преимуществах Международного финансового центра «Астана».

    «Несмотря на глобальные вызовы, экономика Казахстана движется вперед. Для тех, кто хотел бы вести бизнес в стране, созданы все необходимые условия», - отметила казахстанский дипломат, призвав деловые круги изучить и принять участие в работе МФЦА.

    В свою очередь, профессор Александр Ван де Путт, являющийся главным директором по вопросам стратегического развития Совета при управляющем МФЦА, подробно рассказал о структуре, текущей деятельности и планах финансового центра.

    «Нашей миссией является способствовать устойчивому экономическому развитию Казахстана и региона путем стимулирования инновационных финансовых продуктов и услуг», - подчеркнул Ван де Путт.

    Круглый стол вызвал живой интерес у представителей деловых кругов, с которыми состоялся предметный диалог, выходящий далеко за рамки компетенции МФЦА. Особое внимание, среди прочего, было уделено темам льгот для бизнеса, цифровизации, внедрению передовых стандартов и развитию новых технологий на площадке финансового центра.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    МФЦА - фин. центр "Астана"
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