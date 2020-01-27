МФЦА и Seedstars подписали Меморандум о взаимопонимании

ДАВОС. КАЗИНФОРМ – В рамках Всемирного экономического форума в Давосе Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) и ведущее стартап-сообщество в развивающихся странах и инвестор, компания Seedstars, подписали Меморандум о взаимопонимании, передает МИА «Казинформ».

Согласно подписанному меморандуму, сотрудничество между МФЦА и Seedstars будет включать проведение программ поддержки стартапов и развитие стартап экосистемы, а также внедрение венчурного финансирования в Центральноазиатский регион.

«Мы рады сотрудничать с Seedstars, одной из крупнейших международных компаний, которая занимается развитием инвестиционного и инновационного потенциала. МФЦА уделяет особое внимание стартапам, проводя из года в год региональные программы поддержки. И это сотрудничество также даст новый импульс для привлечения инвестиций в стартапы Казахстана и Центральной Азии, и развитию нового поколения предпринимателей в сфере технологических проектов», - отметил управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов.

«МФЦА является доверительным партнером Seedstars на территории Казахстана и мы нацелены обсудить новые возможности для сотрудничества. У нас уже есть успешный опыт сотрудничества и мы надеемся оказать долгосрочное влияние на казахстанских предпринимателей с помощью наших образовательных программ и финансовой поддержки. Одна из наших основных целей - это поддержка местной экосистемы и создание благоприятных условий для привлечения региональных и международных инвесторов в Казахстан», - поделился Пьер-Алан Массон, со-основатель Seedstars.

Ранее, в ноябре 2019 года, в столице Казахстана городе Нур-Султан в партнерстве с Финтех Хабом МФЦА был проведен Региональный саммит Seedstars в Центрально-Восточной Европе и Центральной Азии. Также в 2018 году по инициативе МФЦА, Seedstars провели международную акселерационную программу FintechStars в Казахстане.