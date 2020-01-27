МФЦА и OneWeb подписали соглашение о сотрудничестве с целью обеспечения связи в Казахстане

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - OneWeb, коммуникационная компания, целью которой является обеспечения связью «каждого, независимо от местонахождения», объявила о подписании Меморандума о взаимопонимании (Меморандум) с Международным финансовым центром «Астана» (МФЦА), крупнейшим финансовым центром в Центральной Азии, чтобы ускорить предоставление повсеместной широкополосной связи в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

Меморандум знаменует собой начало партнерства, направленного на достижение двух важных целей в Казахстане и Центральной Азии: предоставление в Казахстане первой высокоскоростной широкополосной спутниковой связи с низкой задержкой сигнала и создание в стране технического узла для обеспечения предоставления услуг связи OneWeb по всей Центральной Азии.

Меморандум был подписан управляющим МФЦА Кайратом Келимбетовым и генеральным директором OneWeb Адрианом Штекелем во время Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария, где они обсудили роль OneWeb по содействию реализации ключевой правительственной программы «Цифровой Казахстан» и другие инициативы по расширению сотрудничества между OneWeb и Казахстаном.

Программа «Цифровой Казахстан» направлена на предоставление высокоскоростного широкополосного доступа к интернету по всей территории Республики Казахстан к 2022 году, тем самым способствуя повышению уровня жизни граждан и развитию экономики страны с помощью цифровых технологий. Для достижения этой цели, «Цифровой Казахстан» призван расширить телекоммуникационные сети страны и придает приоритетное значение предоставлению широкополосного доступа к мировой сети посредством спутниковой связи в 6600 сельских и удаленных населенных пунктах.

OneWeb планирует привлекать местных операторов связи в числе его партнеров по дистрибуции для предоставления услуг повсеместного высокоскоростного широкополосного доступа в Интернет «подобного оптиковолоконной связи» в частном и государственном секторах, включая школы, больницы и другие предприятия и учреждения Казахстана.

Также, рассматривается создание в Казахстане технического узла, который будет обслуживать весь центрально-азиатский регион, с использованием существующей инфраструктуры космической связи Республики Казахстан. OneWeb рассматривает возможность создания совместного предприятия в юрисдикции МФЦА для обеспечения работы центрально-азиатского технического узла.

OneWeb поддерживает стремление Казахстана провести цифровую трансформацию свой экономики и стать первопроходцем во внедрении новых технологий спутниковой связи, способствуя дальнейшему развитию Казахстана как инновационного государства, особенно в технологиях «Нового космоса», что придаст дополнительный импульс развитию спутниковой связи.

Адриан Штекель, генеральный директор OneWeb: «Я очень рад, что МФЦА и OneWeb стали стратегическими партнерами, и мы рассматриваем это как основу для более широкого партнерства с Казахстаном. Правительство Казахстана, как и OneWeb, видит важность преодоления цифрового неравенства и обеспечения цифровизации своей экономики с использованием современных инновационных спутниковых технологий».

Управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов отметил: «Я рад подписать Меморандум о взаимопонимании с OneWeb, так как МФЦА приветствует появление инновационных проектов в Казахстане, предлагая наилучшие условия для ведения бизнеса и помогая в привлечении инвестиций. Это один из первых шагов, который поможет развитию нашей экономики».

В конце февраля 2019 года OneWeb успешно запустил свою первую партию спутников на низкой околоземной орбите. Следующий запуск запланирован на начало февраля 2020 года с космодрома Байконур в Казахстане, и положит начало регулярным запускам по 30 и более спутников единовременно для создания первого поколения спутниковой группировки OneWeb из 650 космических аппаратов, за которым последуют новые поколения спутниковой системы с целью обеспечения дополнительной спутниковой ёмкости для предоставления широкополосной связи и обеспечения потребностей потребителей.

О компании OneWeb

Цель OneWeb – обеспечение глобальной широкополосной связи для «каждого, независимо от местонахождения». Он внедряет плеяду спутников на низкой околоземной орбите совместно с сетью глобальных шлюзовых станций и рядом пользовательских терминалов, чтобы обеспечить доступную, быструю, широкополосную связь и услуги с малым значением задержки сигнала для частного и государственного сектора по всему миру. OneWeb предлагает бизнес-решения для широкополосной связи, правительственой связи и транспортной сети для доставки сигнала от удалённых базовых станций сотовой связи. Глобальная коммуникационная сеть компании OneWeb предоставит инновационные решения на мобильных платформах для отраслей, которые полагаются на глобальную связь, таких как авиация, судоходный транспорт, автомобильная индустрия и другие. OneWeb привержен практике ответственного использования космического пространства основанной на принципе, что космическое пространство является общим природным ресурсом, который, при использовании с должной ответственностью, может помочь изменить наш образ жизни, то как мы работаем и общаемся друг с другом. Softbank и Airbus, Coca-Cola, Virgin, Bharti, правительство Руанды и Grupo Salinas являются инвестиционными партнерами OneWeb. Узнайте больше на сайте https://www.oneweb.world, а также на Twitter, LinkedIn, YouTube и Instagram.

О Международном финансовом центре «Астана»

Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) создан по инициативе Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Конституционный закон о создании МФЦА был подписан 7 декабря 2015 года. Цель МФЦА – формирование ведущего центра финансовых услуг международного уровня. Задачами МФЦА являются содействие в привлечении инвестиций в экономику страны, создание привлекательной среды для инвестирования в сфере финансовых услуг, развитие рынка ценных бумаг Республики Казахстан и обеспечение его интеграции с международными рынками капитала.

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