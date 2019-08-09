МФЦА и Евразийская экономическая комиссия подписали План совместных мероприятий

ЧОЛПОН-АТА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в рамках заседании Евразийского межправительственного совета с участием премьер-министров Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсуждались вопросы использования возможностей МФЦА для расширения и развития сотрудничества между участниками ЕАЭС, передает МИА «Казинформ».

Управляющий Международным финансовым центром «Астана» (МФЦА)К. Келимбетов и член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политикеЕвразийской экономической комиссии (ЕЭК) Т. Жаксылыков подписали Плансовместных мероприятий между МФЦА и ЕЭК на 2019-2021 годы.

План предусматривает меры сотрудничества по регулированиюфинансовых рынков, защите прав и интересов потребителей финансовых услуг иинвесторов, развитию финансовых технологий.

В рамках взаимодействия по развитию финансовых рынковзапланированы мероприятия по созданию регулятивных «песочниц» в ЕАЭС длятестирования и отработки инновационных финансовых продуктов и услуг.

Ожидается, что успешная реализация Плана мероприятий позволитМФЦА углубить взаимодействие с Евразийской комиссией и странами-участникамиЕАЭС и осуществить поэтапное становление центра в качестве финансового «хаба»Евразии.

Отметим, Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА)создан по инициативе Первого Президента Республики Казахстан НурсултанаНазарбаева. Конституционный закон о создании МФЦА был подписан 7 декабря 2015года. Цель МФЦА – формирование ведущего центра финансовых услуг международногоуровня. Задачами МФЦА являются содействие в привлечении инвестиций в экономикустраны, создание привлекательной среды для инвестирования в сфере финансовыхуслуг, развитие рынка ценных бумаг Республики Казахстан и обеспечение его интеграциис международными рынками капитала. www.aifc.kz

ЕЭК - постоянно действующий наднациональный регулирующийорган Евразийского экономического союза (ЕАЭС) (ранее Таможенного союза (ТС) иЕдиного экономического пространства (ЕЭП). Создана решением президентовРоссийской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан ифункционирует на основе договоров от 18 ноября 2011 года «О Евразийскойэкономической комиссии» и «О регламенте работы Евразийской экономической комиссии».Дата начала функционирования - 2 февраля 2012 года. Имеет статуснаднационального органа управления, подчинённого Высшему Евразийскомуэкономическому совету (ВЕЭС). http://www.eurasiancommission.org/