МФЦА делает ставку на цифровизацию на базе развития IT-талантов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялась цифровая церемония официального открытия школы высоких технологий QWANT с участием управляющего МФЦА Кайрата Келимбетова, а также Президента и Председателя правления ПАО «Сбербанк» Германа Грефа, передает МИА «Казинформ».

Планируется, что выпускники проекта будут активно вовлечены в развитие индустрии и цифровизации отраслей экономики, как в локальных, так и в международных проектах, путем создания экосистемы вокруг инфраструктуры разработок, включая инициативы Центра Четвертой промышленной революции ВЭФ (Всемирного экономического форума) в партнерстве с МФЦА.

Подготовка специалистов в QWANT осуществляется по нескольким ключевым направлениям: разработка клиентского и серверного программного обеспечения, облачные вычисления, блокчейн, операционные системы и базы данных. Планируется расширение программы активного обучение за счет новых актуальных направлений, как: кибербезопасность, искусственный интеллект и диджитал маркетинг.

Напомним, что техническое открытие QWANT - школы высоких технологий для подготовки программных разработчиков и инженеров, состоялось ранее 13 апреля текущего года. Проект QWANT запускался в условиях максимальной неопределенности и мировой турбулентности на фоне глобального кризиса COVID-19 и социальной изоляции. Несмотря на пандемию, были соблюдены сроки запуска проекта, а благодаря переходу в онлайн, значительно расширились возможности платформы за счет быстрого развертывания и предоставления удаленного доступа большему количеству кандидатов. На данном этапе, более 350 человек проходят обучение в QWANT.

По словам Управляющего МФЦА Кайрата Келимбетова, сегодня парадигма ускоренного социально-экономического роста активно смещается в сторону технологий. Благодаря этому нам необходимо смотреть в будущее в свете новых цифровых вызовов. Мы наблюдаем, как технологические компаний вытесняют, традиционные компании в разных секторах, включаю финансовую индустрию. Именно поэтому, МФЦА в следующие 5 лет нацелен трансформироваться из классического финансового центра в региональную цифровую финансовую платформу».

QWANT объединяет лучший передовой опыт Европы, США и Казахстана с тем, чтобы предоставить возможность по методике активного обучения на базе технологической платформы стратегического партнера QWASAR Silicon Valley. Импульсом и идейным вдохновением для открытия QWANT послужила инновационная школа 21 в Москве, инициатива Сбербанка, который достиг больших высот в цифровой трансформации, внедряя продукты и платформенные решения для развития FinTech и EdTech сфер.

Герман Греф, Президент, Председатель правления ПАО «Сбербанк», принимавший участие на онлайн церемонии открытия школы, отметил, что «модели активного обучения, используемые в инновационных школах 42 и 21, а также в QWANT, дают самый лучшие результаты в мире по подготовке программных инженеров».

Справочная информация:

QWANT - это инновационная школа программирования, проект Бюро МФЦА, направленный на подготовку разработчиков цифровых продуктов и услуг. QWANT открывает возможности для всех, кто намерен повысить свой уровень Software Engineering через платформу из Кремниевой долины – QWASAR, объединившей передовой опыт лучших школ программирования Европы и США. В QWANT нет преподавателей, лекций или оценок. Процесс обучения основан на принципах «активного обучения» равноправной андрагогики, проектного обучения, геймификации и ролевого моделирования посредством глубокого погружения в языки программирования.

Бюро МФЦА (BCPD Ltd.) специализируется на подготовке к международным профессиональным сертификациям с применением лучших мировых практик в области непрерывного профессионального развития в целях расширения кадрового потенциала и формирования пула профессионалов международного уровня из локальных специалистов для работы в эко-системе МФЦА и на открытом рынке.

QWASAR Silicon Valley это инновационная облачная платформа, ориентированная на подготовку будущих лидеров цифрового мира. Миссия QWASAR - подготовить миллионы людей для цифровой экономики и сделать образование доступней. Данная программа подготовки IT специалистов является одной из ведущих программ в мире и первой, которая действительно разработана для 21-го века и цифровой экономики.