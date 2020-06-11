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Межведомственный совет по защите прав потребителей создадут в Казахстане

11 Июня 2020 13:21
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Межведомственный совет по защите прав потребителей создадут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Межведомственный совет по защите прав потребителей будет создан в Казахстане. Об этом заявил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, представляя законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам защиты прав потребителей» на пленарном заседании Сената Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В-первую очередь, одним из инструментов выступит предлагаемая Единая информационная система приема жалоб по принципу «одного окна». Создание такой системы позволит сконцентрировать все меры защиты прав потребителей в одном месте, упростить и удешевить процедуру подготовки жалобы и ее направления в компетентные органы, а также оцифровать все обращения и результаты их рассмотрения», - сказал Бахыт Султанов.

Для удобства потребителей, как отметил министр, в системе будет размещен ряд типовых форм жалоб в зависимости от предмета спора и сферы услуг, перечни и контакты «защитников» и субъектов, рассматривающих споры, а также госорганов, осуществляющих защиту прав потребителей в соответствующих отраслях.

«Во-вторых, будет создан Межведомственный совет по защите прав потребителей, который усилит важность и значимость поднимаемых вопросов в данном направлении, а также даст возможность безотлагательно изменять проблемные НПА и обеспечит должный контроль за эффективностью принимаемых госорганами решений», - добавил Бахыт Султанов

В-третьих, по его словам, уполномоченный орган наделяется функцией государственного контроля, который будет осуществляться в форме внеплановой проверки и профилактического контроля без посещения.


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#Права человека   #Сенат   #Другие государственные органы   #Общество  
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Серик Сабеков

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