Межведомственный совет по защите прав потребителей создадут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Межведомственный совет по защите прав потребителей будет создан в Казахстане. Об этом заявил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, представляя законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам защиты прав потребителей» на пленарном заседании Сената Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В-первую очередь, одним из инструментов выступит предлагаемая Единая информационная система приема жалоб по принципу «одного окна». Создание такой системы позволит сконцентрировать все меры защиты прав потребителей в одном месте, упростить и удешевить процедуру подготовки жалобы и ее направления в компетентные органы, а также оцифровать все обращения и результаты их рассмотрения», - сказал Бахыт Султанов.

Для удобства потребителей, как отметил министр, в системе будет размещен ряд типовых форм жалоб в зависимости от предмета спора и сферы услуг, перечни и контакты «защитников» и субъектов, рассматривающих споры, а также госорганов, осуществляющих защиту прав потребителей в соответствующих отраслях.

«Во-вторых, будет создан Межведомственный совет по защите прав потребителей, который усилит важность и значимость поднимаемых вопросов в данном направлении, а также даст возможность безотлагательно изменять проблемные НПА и обеспечит должный контроль за эффективностью принимаемых госорганами решений», - добавил Бахыт Султанов

В-третьих, по его словам, уполномоченный орган наделяется функцией государственного контроля, который будет осуществляться в форме внеплановой проверки и профилактического контроля без посещения.