Межрегиональный канал передачи наркотиков в тюрьму раскрыт в РК

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Сотрудники департамента уголовно-исполнительной системы по Западно-Казахстанской области совместно с департаментом Комитета национальной безопасности пресекли деятельность группы лиц, намеревавшихся организовать канал сбыта наркосодержащих веществ, предназначавшихся для передачи в режимные учреждения КУИС. В ходе спецоперации изъято 15 кг наркосодержащих веществ растительного происхождения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС по ЗКО.

В пресс-службе ведомства сообщили, наркотики шли транзитом из Кызылорды в западные регионы. У наркосбытчиков на момент задержания было изъято 10 кг вещества растительного происхождения со специфическим запахом, еще 5 кг такого же вещества было изъято по месту их проживания. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является марихуаной высушенной. Размер изъятого определен как особо крупный.

«В ходе проведения ОПМ сотрудники оперативного отдела получили информацию о возможном причастии одного из осужденных, отбывающих наказание в режимном учреждении ДУИС по области, к перевозке и доставке наркотических средств через своего брата на территорию ЗКО из Кызылординской области. Часть из этих наркотических средств преступники намеревались доставить в режимные учреждения.

Данная информация была тщательно проверена и передана в ДКНБ. Сотрудниками ДКНБ в городе Актобе был задержан гр. Н, который является сыном осужденного, отбывающего наказание в учреждении ДУИС по ЗКО. Данный заключенный отбывает наказание за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, вместо того, чтобы раскаяться в своих злодеяниях, он вовлек своего сына в преступную деятельность. В настоящее время досудебное расследование завершено и дело передано в суд», – рассказал о ликвидации канала сбыта наркотиков заместитель начальника департамента уголовно-исполнительной системы по Западно-Казахстанской области полковник юстиции Нияз Рыспаев.