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    Межрайонные больницы откроют в Балхаше и Темиртау

    17 Января 2023, 20:19

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Межрайонные больницы откроют на базе медучреждений Балхаша и Темиртау. Они будут обслуживать экстренных пациентов с инсультом, инфарктом миокарда, травмами и патологиями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    О развитии системы здравоохранения на брифинге на платформе Региональной службы коммуникаций рассказал руководитель управления здравоохранения Карагандинской области Калдыбек Исмаилов.

    «Межрайонные больницы позволят соблюсти стандарт золотого часа для доставки пациентов с той или иной патологией. Из местного бюджета уже выделены средства на капитальный ремонт отделений больниц Балхаша и Темиртау. Дополнительно ведется разработка ПСД для строительства пристроек для ангиографов», – проинформировал Калдыбек Исмаилов.

    По проекту «Ауыл – Ел бесігі» идет строительство 6 ФАПов. Еще 92 объекта появятся в ближайшие два года по нацпроекту «Модернизация сельского здравоохранения».

    «За счет средств местного бюджета завершается строительство пристройки операционно-реанимационного блока областного онкологического диспансера. Наши предложения по оснащению онкодиспансера включены в комплексный план по развитию онкослужбы. Также в этом году завершится капитальный ремонт семи центральных районных больниц», – отметил Калдыбек Исмаилов.

    Кроме того, в этом году планируется повышение квалификации более 30 молодых врачей в Турции, Израиле, Германии и странах ближнего зарубежья. Для решения кадровых проблем с этого года будет внедрен интегрированный контракт для узких специалистов, работающих в ведущих клиниках области с определением графика работы в моногородах и селах.

    Кадр из видео

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Здравоохранение
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