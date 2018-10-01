Межправительственная комиссия расследует инцидент с кораблем «Союз МС-10» - КЧС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В целях расследования инцидента с космическим кораблем «Союз МС-10» будет создана межправительственная комиссия, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Владимира Беккера.

«В любом случае будет создана правительственная комиссия с представителями казахстанской и российских сторон, в которую войдут все заинтересованные государственные органы. Инцидент будет расследоваться, будет заключение», - сообщил председатель КЧС МВД РК В.Беккер на брифинге.

По его информации, в соответствии с соглашением о запуске космических кораблей российская сторона предоставляет графики запусков космических кораблей.

«За 24 часа до запуска мы переводим свои подразделения, которые могут быть задействованы по трассе пролета космического корабля в повышенную готовность. Силы и средства со стороны Казахстана были готовы оказать помощь РФ. Однако российская сторона отказалась от помощи спасательных служб Казахстана, так как в этом не было необходимости», - отметил В.Беккер.Напомним, сегодня, 11 октября 2018 года в 14 часов 40 минут 15 секунд с Гагаринской стартовой площадки космодрома «Байконур» был осуществлен запуск ракеты-носителя «Союз ФГ», которая должна была вывести на орбиту транспортный пилотируемый корабль (ТПК) «Союз МС-10».

Но спустя несколько минут после старта прямая трансляция запуска на сайте Роскосмоса была прервана, и диктор объявил об «аварии на ракете-носителе». На борту ТПК «Союз МС-10» находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг.

Позже появилось видео аварийного запуска с космодрома «Байконур».



Капсула, в которой находились космонавты, приземлилась близ города Жезказгана, космонавты живы. По информации КЧС МВД РК, космический корабль «Союз МС-10» ориентировочно упал в Карагандинской области.



фото: © Сергей Савостьянов ТАСС