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    Межпарламентское сотрудничество между Казахстаном и Словакией обсудили в Сенате

    1 Ноября 2022, 20:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности Мухтар Кул-Мухаммед встретился с послом Словацкой Республики Робертом Кирнагом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Приветствуя дипломата, сенатор отметил что между нашими странами на высшем уровне установлен доверительный диалог, созданы благоприятные условия для развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. В последние годы Казахстан с визитами посещали Премьер-министр и Спикер Парламента, министры иностранных дел и экономики Словакии. Все это говорит об обоюдном стремлении укреплять и наращивать двустороннее сотрудничество.

    «Развитие двустороннего сотрудничества со Словакией представляется для нас важным в контексте стратегического партнерства с Европейским Союзом. Наша страна активно работает над реализацией Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и ЕС с фокусом на таких приоритетных направлениях, как переход к «зеленой» экономике, торговля и инвестиции, энергетика, сельское хозяйство, транспорт и логистика, борьба с изменением климата, образование, наука», - отметил Мухтар Кул-Мухаммед.

    Он также обсудил с послом важность расширения межпарламентских связей, заинтересованность Казахстана в привлечении инвесторов и вопросы энергетической безопасности.

    Посол Словацкой Республики отметил важность дальнейшего укрепления сотрудничества двух стран, подчеркнув, что за более чем 28 лет с момента установления дипломатических отношений между нашими государствами, Казахстан показал себя надежным политическим и экономическом партнером.
    Сенат Сотрудничество Словакия
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