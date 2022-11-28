Межпарламентское сотрудничество Казахстана и Финляндии обсудили в Сенате

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК встретились с депутатами Парламента Финляндии, членами Межпарламентской «Группы дружбы с Центральной Азией» Киммо Кильюнен и Хели Ярвинен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента Республики Казахстан.

В своем приветственном слове председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Мухтар Кул-Мухаммед отметил, что Финляндия является важным партнером Казахстана в Северной Европе и в целом в Европейском Союзе. А также наши страны разделяют схожие взгляды по ключевым международным вопросам и тесно сотрудничают в рамках международных организаций.

Кроме того, парламентарий рассказал собеседникам о комплексных и системных преобразованиях, инициированных Главой государства.

«На сегодняшний день главным приоритетом в работе Парламента является законодательное обеспечение проводимых политических и экономических реформ. В начале месяца депутаты Сената рассмотрели и приняли ряд важнейших конституционных законов, направленных на укрепление системы защиты прав человека, обеспечение баланса полномочий и ответственности между ветвями власти, а также между центром и регионами. Принятые нормы создали правовую базу для внедрения смешанной модели формирования Мажилиса и маслихатов, поэтапного внедрения выборности акимов районов и городов областного значения»,- отметил сенатор Мухтар Кул-Мухаммед.

Кроме того, стороны обсудили важность расширения межпарламентских связей. Парламентарии из Финляндии подчеркнули, что за 30 лет с момента установления дипломатических отношений между двумя государствами, Казахстан показал себя надежным политическим и экономическом партнером.





Фото: senate.parlam.kz