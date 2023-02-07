Межпарламентский форум: Обсуждение общих интересов стран Центральной Азии будет важным шагом в будущее

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В городе Туркестане 9-10 февраля 2023 года пройдет первый межпарламентский форум государств Центральной Азии. Мероприятие организуется в рамках реализации договоренностей, закрепленных по итогам IV Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, прошедшей в июле 2022 года в Чолпан-Ате (Кыргызстан). Ожидается, что в этом форуме примут участие спикеры и депутаты законодательных органов государств Центральной Азии. Проведение этого форума даст возможность начать процесс создания дополнительной площадки для укрепления межгосударственного сотрудничества с помощью законодательных органов стран Центральной Азии. О предстоящем форуме рассказал депутат Сената Парламента РК Али Бектаев телеканалу «Хабар 24».

– Али Абдыкаримулы, мы ожидаем хороших результатов от форума. Расскажите о значении этого мероприятия.

– Сотрудничество и единство государств Центральной Азии оказывает значительное влияние на наше экономическое развитие, на повышение уровня жизни нашего населения. Форум проводится по инициативе Казахстана. Этот вопрос был поставлен во время встречи глав государств Центральной Азии в прошлом году. Вообще, между государствами региона отношения должны углубляться не только в рамках межправительственного сотрудничества, но и межпарламентских связей, в сферах культуры, спорта и других. Братские страны должны укреплять взаимовыгодные связи. Известно, что происходящие в мире события оказывают негативное влияние на все государства. Геополитическая ситуация, санкции, наложенные на соседнее государство, оказывают прямое влияние на страны Центральной Азии. Потому, что это соседнее государство. Поэтому, стало очень важным экономическая интеграция между странами Центральной Азии. У нас всех есть общие трансграничные пути и интересы. Мы государства, расположенные на историческом Шелковом пути, издавна торгуем друг с другом. Не следует забывать, что у нас есть общая культура, общие традиции. С учетом всего этого, сейчас очень важно укреплять наши отношения. И на первый межпарламентский форум возлагаются масштабные задачи.

– Какие межгосударственные вопросы будут рассмотрены в ходе форума?

– В рамках мероприятия пройдут двусторонние встречи между председателями парламентов пяти государств. Руководители парламентов отдельно обсудят множество вопросов. В том числе, учитываются экономические, межпарламентские отношения, законодательное обеспечение различных процессов, происходящих между нашими странами. Думаю, что работа в этом направлении окажет положительное влияние на экономику. Развитие отношений между государствами Центральной Азии будет способствовать также росту валового внутреннего продукта в наших странах. Очень важно законодательное обеспечение транзита продукции. Наряду с этим, нужно своевременно совместно решать пограничные и таможенные вопросы, а также вопросы в сельскохозяйственной сфере. Также актуальными являются трансграничные водные вопросы. Арал – общая проблема Казахстана и Узбекистана. Поэтому, эффективное и правильное использование трансграничных рек, доставка воды в сельское хозяйство зависит от сотрудничества между государствами. Учитывая современное состояние отношений между Европой и Россией, рассматривается вопрос о других путях экспорта нашей продукции. Нужно учитывать, что для этого нужны законодательные шаги. Кроме того, вопросы развития сел и регионов, расположенных вблизи границ с Узбекистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном, торговли между приграничными населенными пунктами, местные исполнительные органы должны решать совместно. На форуме будет сделан акцент на развитие приграничного сотрудничества.

– Будут ли рассматриваться пути выхода из сложного положения, с учетом ситуации в мире?

– Конечно, будет обращаться внимание на преодоление этих проблем между странами Центральной Азии. Понятно, что между некоторыми государствами региона есть вопросы, касающиеся границ. Возможно, эта проблема не будет решена на уровне одного форума. Но в его рамках можно будет обсудить вопрос о продолжении переговоров. Мы знаем, что такие проблемы не решаются путем конфликта. Поэтому, думаю, что в ходе обмена мнениями будут позитивные предложения по этим вопросам.

– Будут ли проведены культурные мероприятия в рамках первого межпарламентского форума государств Центральной Азии?

– На пленарном заседании один депутат от каждой страны выступит со специальным докладом о наших культурных и исторических связях. Известно, что у стран Центральной Азии есть общие ценности, касающиеся культуры, традиций, истории. Депутаты будут высказываться по этой теме. Считаю, что в ходе форума будут ставиться важные вопросы. Будут также организованы концерты мастеров искусств от каждого государства. Мы знаем, что Туркестан имеет большое значение для всего тюркского мира. В этом городе много интересных объектов. В строящихся музеях и исторических центрах Туркестана будет представлено ценное наследие, рассказывающее об истории тюркского мира в целом и стран Центральной Азии. Думаю, что участники форума смогут ознакомиться со многим из этого наследия.

– Будет ли форум в будущем проводиться на постоянной основе?

– Этот форум окажет значительное влияние на дальнейшее развитие сотрудничества во всех сферах. Поэтому, думаю, что его будет организовывать каждое государство, на постоянной основе. То есть, общие проблемы государств Центральной Азии будут обсуждаться часто. Этот вопрос будет решен при встрече руководителей парламентов. Мы намерены внести предложение о ежегодной организации форума. Чтобы отношения были теснее, нужно чаще встречаться и обмениваться мнениями. Объединение, сотрудничество, обсуждение общих интересов станет важным шагом для будущего наших стран. Поэтому, все страны региона положительно воспринимают этот форум.

Кадр из видео 24.kz



