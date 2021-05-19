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    Межпарламентские отношения Казахстана и Венгрии обсудили в Будапеште

    19 Мая 2021, 13:11

    БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ – Посол Казахстана Жанибек Абдрашов провёл встречу с председателем Комитета по иностранным делам Государственного собрания Венгрии Жолтом Неметом, на которой стороны обсудили состояние и перспективы развития межпарламентских отношений между двумя странами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Казахстанский дипломат рассказал собеседнику, который также является вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы и главой венгерской делегации в ней, о реализуемых в стране политических реформах и о достижениях Казахстана за годы независимости.

    Со своей стороны, Ж. Немет поздравил Казахстан с 30-летием независимости и выразил готовность содействовать дальнейшему углублению сотрудничества между законодательными органами двух стран.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Венгрия
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