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    Международный университет туризма и спорта откроется в Туркестане

    5 Июня 2020, 16:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международный университет туризма и спорта откроется в Туркестане. Об этом этом сообщила министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для развития кадрового потенциала туристской отрасли в одном из древнейших городов Средней Азии – Туркестане открывается Международный университет туризма и спорта, призванный стать одним из передовых вузов в Центральной Азии в своей сфере. Университет будет готовить высококвалифицированных специалистов в области туризма, спорта и по направлениям ремесленничества и реставрации», - сообщила Актоты Раимкулова на отчетной встрече перед населением на площадке СЦК.

    Министр также рассказала о возобновлении работ туристических объектов в Казахстане. Так, Межведомственной комиссией при Правительстве рекомендован поэтапный выход из карантина, утвержден порядок соблюдения санитарно-дезинфекционного режима в работе туробъектов и алгоритм открытия туристического сезона для регионов.

    Ранее глава Минкультуры рассказала о мерах по дальнейшему развитию сферы туризма в стране.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Туркестанская область Образование Вузы Туризм Минкультуры
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