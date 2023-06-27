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    Международный турнир по легкой атлетике пройдет в Алматы

    27 Июня 2023, 21:55

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 1 по 2 июля на Центральном стадионе города Алматы состоится международный легкоатлетический турнир мемориал Гусмана Косанова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Данные соревнования входят в элитную серию Мировой ассоциации легкой атлетики (бронзовый статус).

    В этом году в турнире примут участие спортсмены из Китая, Индии, Таиланда, Ирана, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Армении, Азербайджана, Грузии и Казахстана.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Алматы Спорт Легкая атлетика
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