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    Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане

    4 Мая 2023, 09:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице пройдет международный турнир по греко-римской борьбе среди борцов до 20 лет, посвященный памяти первого казахского олимпийского чемпиона и чемпиона мира по этому виду спорта, труженика Казахстана Жаксылыка Ушкемпирова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Астаны.

    На турнире лучшие борцы мира будут соревноваться в 10 весовых категориях.
    Официальная церемония открытия состязаний состоится 16 мая в 17:30 во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.

    Мероприятие организовано Министерством культуры и спорта РК , акиматом города Астаны и Федерацией борьбы.

    Вход для болельщиков и зрителей свободный.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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