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    Международный турнир по боксу проходит в Туркестане

    31 Марта 2022, 14:07

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане в спорткомплексе «Olympic Center» подняли флаг очередного крупного международного турнира по боксу, посвященного памяти заслуженного мастера спорта СССР, прославленного спортсмена Абдисалана Нурмаханова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    В этом году в 28-м по счету турнире приняли участие спортсмены из Казахстана, Китая и Узбекистана, Кыргызстана.

    Заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов, приехавший на соревнования, высоко оценил победы казахстанских боксеров.

    На туркестанском ринге в 13-ти весовых категориях выступают более 200 талантливых боксеров.

    По словам главного арбитра международного турнира Ержана Оспанбаева, турнир проходит в упорной борьбе. При этом соревнования выявляют самых талантливых.

    Турнир носит имя тяжеловеса Абдисалана Нурмаханова, защищающего честь страны и возглавлявшего национальную сборную Казахстана на Олимпийских играх в Атланте.

    Его супруга Кульпаш Шаймерденова, связавшая свою жизнь со спортом, выразила благодарность за то, что международный турнир прославляет имя туркестанского тренера.

    Победители и призеры турнира будут определены 3 апреля. Их имена будут вписаны в историю спорта области.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Спорт Регионы Бокс Туркестан
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