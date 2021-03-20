Международный турнир имени Бекзата Саттарханова завершился в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане завершился очередной международный турнир среди молодежи, посвященный памяти чемпиона Олимпиады по боксу в Сиднее Бекзата Саттарханова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

В ЗАВЕРШИЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ИМЕНИ БЕКЗАТА САТТАРХАНОВА В ежегодном традиционном международном соревновании приняли участие около 130 мастеров кожаных перчаток со всей страны, также из Китая и Узбекистана.Туркестанец Сагын Арман, выступавший в упорной борьбе в весовой категории 60 кг, стал победителем турнира. Спортсмен из Жамбылской области Бекзат Абдраманов завоевал золотую медаль в весе 46 кг. Победителем стал мангистауец Жарас Комшабаев в весе 49 кг, а павлодарец Габбас Дюсекенов с победой в весе 52 кг.Кроме того, в весовой категории до 56 кг победителем стал житель Туркестанской области Мадияр Кыдырали, который получил номинацию «Лучший боксер» турнира. Абзал Серик из Шымкента завоевал золотую медаль в 64 кг. Туркестанец Адильжан Жандарбек стал лучшим в весовой категории до 69 кг, а спортсмен из Нур-Султана Арнур Толеубек поставил всех соперников на колени и завоевал золотую медаль. Кроме того, туркестанец Рахат Жанабек стал победителем в 81 кг. Столичный Темирлан Аманбек, который в тяжелом весе боролся среди мастеров кожаных перчаток в весе до 90 кг, завоевал золотую медаль. Еще один талантливый спортсмен из Туркестанской области Диар Роман стал чемпионом в тяжелом весе свыше 91.Победители и призеры турнира были награждены медалями и дипломами. Теперь победители будут представлять нашу страну на чемпионате мира, который пройдет в апреле в Польше.