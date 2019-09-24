Международный технологический форум «Digital Bridge» пройдет в октябре в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ежегодный международный технологический форум «Digital Bridge», который в этом году проводится по инициативе Президента страны Касым-Жомарта Токаева с целью поддержки молодых IT-специалистов, состоится в столице Казахстана 24-25 октября 2019 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Организаторы мероприятия - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан при участии АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» и международного технопарка IT-стартапов Astana Hub – при поддержке АО «Казахтелеком», ERG и BTS Digital пригласили ведущих IT-специалистов и технологических предпринимателей для диалога и обмена опытом инновационных решений в области цифрового развития.

По информации заместителя председателя правления АО «НИХ «Зерде» Павла Коктышева, концепт форума станет большим зонтичным мероприятием для всех обсуждений, которые касаются цифровой экосистемы в Казахстане. «Мы хотим, чтобы «Digital Bridge» действительно стал мостом, который объединит разные аудитории – и бизнес, и стартапы, и государство, и корпорации, и других, кто вовлечен в продвижение цифровых идей и намерен решать проблемы в этой сфере и реализовывать проекты, которые дадут реальный результат», - отметил он.

Главная цель «Digital Bridge» – создать диалоговую площадку между участниками инновационной экосистемы Казахстана и сформировать пул современных технопарков среди стран участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), отмечает пресс-служба Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Ключевым мероприятием на площадке форума станет стратегическая сессия Next Tech Entrepreneur Forum. Для участников будут организованы открытые обсуждения разных тематик: образование будущего, венчурное финансирование, киберспорт, бизнес-инкубирование, цифровые медиа. Здесь же будут организованы B2B встречи между участниками.

В дни форума традиционно состоятся ежегодная премия Astana Hub Awards, которая вручается за вклад в развитие IT-индустрии Казахстана, а также Astana Hub Battle – соревнования между технологическими стартапами.

В рамках масштабного «Digital Bridge» также пройдут официальное открытие Astana IT University и презентация школы программирования alem, а также демонстрация сервисов «Digital ЦОНа». Кроме того, важной частью форума станет открытое обсуждение по вопросам цифровизации с участием пяти CDO и круглый стол международных технопарков ШОС.

Регистрация на масштабный IT-форум в Нур-Султане уже открыта, отмечает пресс-служба МЦРИАП РК.