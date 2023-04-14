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    Международный статус получит Актауский морской торговый порт

    14 Апреля 2023, 13:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Актаускому морскому торговому порту планируют придать статус морского порта международного значения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Соответствующее постановление Правительства размещено на портале Открытые НПА.

    В документе отмечено, что Правительство Республики Казахстан постановляет:

    - придать Актаускому морскому торговому порту статус морского порта международного значения;

    - переименовать акционерное общество «Национальная компания «Актауский морской торговый порт» в акционерное общество «Национальная компания «Актауский международный морской торговый порт»;

    - внести изменения в некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.

    - министерствам индустрии и инфраструктурного развития, национальной экономики, финансов Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления.

    Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

    Документ будет находиться на публичном обсуждении до 27 апреля.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Мангистауская область Актау
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