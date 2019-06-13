Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Кызылординская область

    Международный симпозиум художников открылся в Кызылорде

    13 Июня 2019, 16:05

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Международный симпозиум художников стартовал в Кызылорде, передает корреспондент МИА Казинформ.

    Данное мероприятие проходит в рамках программы Елбасы Нурсултана Назарбаева Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания. Организатором является Управление культуры, архивов и документации Кызылординской области.

    Цель мероприятия - оказание поддержки талантливой молодежи, обмен мнением и опытом в кругу заслуженных деятелей изобразительного искусства и молодых художников. В рамках симпозиума художественной галерее областного центра присудили имя заслуженного деятеля искусств Казахстана Салихитдина Айтбаева. На международный симпозиум прибыли известные художники Узбекистана, Кыргызстана, России, а также местные мастера живописи и молодые таланты. В симпозиуме принимают участие 20 художников. Работа симпозиума стартовала в четверг, 13 июня, в Кармакшинском районе, где похоронен Коркыт ата. Далее он продолжится на озере Камбаш и завершится в городе Кызылорде. 25 июня по итогам симпозиума в художественной галерее будет организована выставка. Ранее сообщалось о том, что в Кызылорде создан Клуб молодых архивистов и историков.

    Автор:

    Сабина Биржанкызы

    Кызылординская область Культура Рухани жаңғыру
    Новости по теме
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    3 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане