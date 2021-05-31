Международный проект АНК «Память во имя будущего» прошел в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре прошел комплекс мероприятий ежегодного международного проекта Ассамблеи народа Казахстана «Тарихтан тағылым – өткенге тағзым» - «Память во имя будущего», посвященного Дню памяти жертв политических репрессий и голода. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АНК.

В мероприятиях принимали участие заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана М. Азильханов , аким Павлодарской области А. Скаков , депутаты Мажилиса Парламента РК В. Набиев, Н. Дементьева, представители центральных государственных органов, международных организаций, деятели науки и культуры, эксперты, лекторы Института прикладных этнополитических исследований, члены АНК, Научно-экспертного совета, кафедр, молодежных объединений Ассамблеи, потомки депортированных и репрессированных семей.

В ходе научно-практического форума «Независимость Республики Казахстан: история и память» спикеры обсудили роль Первого Президента РК – Елбасы Н.А. Назарбаева в восстановлении исторической справедливости в отношении жертв политических репрессий и голода, необходимость дальнейшего сохранения и распространения общенационального консолидирующего исторического сознания, объединения усилий гражданского сектора и государства в изучении данной темы и передаче опыта будущим поколениям и другие вопросы.

Как отметил Марат Азильханов, проект «Память во имя будущего» далеко перешагнул границы не только Казахстана, но и всего постсоветского пространства. Трагедия тоталитарных депортаций и репрессий 20-го века даже в 21-ом веке находит свое отражение в судьбах миллионов людей, живущих по всему миру.

Заместитель Председателя АНК подчеркнул, что работа по восстановлению исторической справедливости и объективному изучению трагических страниц прошлого активно ведется и в наши дни. По поручению Президента страны Касым-Жомарта Токаева работает Комиссия по реабилитации жертв политических репрессий.

Из памяти жертв политических репрессий и голода, из памяти о депортации народов, о голоде 30-х годов в Казахстане в нашей стране возникла величайшая традиция – День благодарности.

В продолжение пленарного заседания форума в рамках работы секций прошло обсуждение вопросов становления национальной государственности Казахстана, голода 20-30 годов XX века, политических репрессий в 30-50 годы XX века, депортации этносов в Казахстан, истории ВОВ и др.

Также участники мероприятий возложили цветы к Мемориалу жертвам политических репрессий и памятнику Жусупбеку Аймауытову, посетили историко-документальную выставку.

Проект «Память во имя будущего» направлен на формирование общенационального исторического сознания, укрепление казахстанской идентичности и единства на принципах ценностей программы «Рухани жаңғыру».

Мероприятия международного проекта проводятся ежегодно с 2010 года. В рамках проекта изданы несколько научно-просветительских книг, монографии, сняты документальные фильмы. Совместно с Архивом Президента Республики Казахстан АНК изданы несколько томов сборника документов, посвященных истории депортации.