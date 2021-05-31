Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Ассамблея народа Казахстана

    Международный проект АНК «Память во имя будущего» прошел в Павлодаре

    31 Мая 2021, 15:43

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре прошел комплекс мероприятий ежегодного международного проекта Ассамблеи народа Казахстана «Тарихтан тағылым – өткенге тағзым» - «Память во имя будущего», посвященного Дню памяти жертв политических репрессий и голода. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АНК.

    В мероприятиях принимали участие заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана М. Азильханов , аким Павлодарской области А. Скаков , депутаты Мажилиса Парламента РК В. Набиев, Н. Дементьева, представители центральных государственных органов, международных организаций, деятели науки и культуры, эксперты, лекторы Института прикладных этнополитических исследований, члены АНК, Научно-экспертного совета, кафедр, молодежных объединений Ассамблеи, потомки депортированных и репрессированных семей.

    В ходе научно-практического форума «Независимость Республики Казахстан: история и память» спикеры обсудили роль Первого Президента РК – Елбасы Н.А. Назарбаева в восстановлении исторической справедливости в отношении жертв политических репрессий и голода, необходимость дальнейшего сохранения и распространения общенационального консолидирующего исторического сознания, объединения усилий гражданского сектора и государства в изучении данной темы и передаче опыта будущим поколениям и другие вопросы.

    Как отметил Марат Азильханов, проект «Память во имя будущего» далеко перешагнул границы не только Казахстана, но и всего постсоветского пространства. Трагедия тоталитарных депортаций и репрессий 20-го века даже в 21-ом веке находит свое отражение в судьбах миллионов людей, живущих по всему миру.

    Заместитель Председателя АНК подчеркнул, что работа по восстановлению исторической справедливости и объективному изучению трагических страниц прошлого активно ведется и в наши дни. По поручению Президента страны Касым-Жомарта Токаева работает Комиссия по реабилитации жертв политических репрессий.

    Из памяти жертв политических репрессий и голода, из памяти о депортации народов, о голоде 30-х годов в Казахстане в нашей стране возникла величайшая традиция – День благодарности.

    В продолжение пленарного заседания форума в рамках работы секций прошло обсуждение вопросов становления национальной государственности Казахстана, голода 20-30 годов XX века, политических репрессий в 30-50 годы XX века, депортации этносов в Казахстан, истории ВОВ и др.

    Также участники мероприятий возложили цветы к Мемориалу жертвам политических репрессий и памятнику Жусупбеку Аймауытову, посетили историко-документальную выставку.

    Проект «Память во имя будущего» направлен на формирование общенационального исторического сознания, укрепление казахстанской идентичности и единства на принципах ценностей программы «Рухани жаңғыру».

    Мероприятия международного проекта проводятся ежегодно с 2010 года. В рамках проекта изданы несколько научно-просветительских книг, монографии, сняты документальные фильмы. Совместно с Архивом Президента Республики Казахстан АНК изданы несколько томов сборника документов, посвященных истории депортации.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Павлодарская область История Казахстана АНК Дата Память
    Новости по теме
    Новости по теме
    Памятник деревянного зодчества в Петропавловске ждет инвестора
    Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    Информацию о переносе могилы Мустафы Шокая в Берлине опровергли в МИД
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге