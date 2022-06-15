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    Международный олимпийский день отпразднуют в Туркестане

    15 Июня 2022, 23:00

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 17 июня в Туркестане состоится празднование Международного олимпийского дня – в новом олимпийском центре пройдут массовые спортивные мероприятия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    Спортивный праздник примет новый комплекс Olympic Center. Состоятся полуфинальные встречи Международного турнира по боксу среди молодежи на призы заслуженного мастера спорта Республики Казахстан, серебряного призера чемпионата мира и летних Олимпийских игр 2000 года в Сиднее, Мухтархана Дильдабекова.

    Также в специализированных залах современного спортивного комплекса пройдут показательные выступления по вольной и греко-римской борьбе, таеквондо, настольному теннису и художественной гимнастике. А именитые казахстанские олимпийцы проведут для юных гостей мастер-классы и поделятся профессиональным опытом.

    В этом году Национальный олимпийский комитет традиционно проводит акции весь июнь. Как пять олимпийских колец символизируют пять континентов, пять казахстанских регионов пронесут праздничную эстафету, которая означает единение казахстанцев в спорте.

    В целях продвижения и развития олимпийского движения в Казахстане НОК Казахстана отмечает Олимпийский день 2022 года в новых областных центрах. А именно: в Туркестане (Туркестанская область), Семее (Абайская область), Жезказгане (Улытауская область), Кунаеве (Алматинская область). В этом году в нашей стране Олимпийский день празднуется уже в 29-й раз.



    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Спорт Видео Туркестан
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