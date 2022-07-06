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    Международный наркосиндикат нейтрализовали силовики Казахстана и Кыргызстана

    6 Июля 2022, 14:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитетом национальной безопасности во взаимодействии с правоохранительными органами Казахстана и Кыргызстана реализована спецоперация по нейтрализации деятельности международного наркосиндиката, специализирующегося на подпольном производстве и контрабанде синтетических наркотиков в страны Центральной Азии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    В рамках многоэтапных оперативных мероприятий 2-3 июня 2022 года в г.Алматы при транспортировке и хранении 17,7 кг «альфа-PVP» задержаны 4 пособника наркогруппировки. По адресу проживания одного из задержанных обнаружена подпольная лаборатория по производству психотропных веществ.

    Наркотики предназначались для контрабандной переброски в Кыргызстан, а также продажи в городах Шымкент и Усть-Каменогорск.

    Для ликвидации звеньев преступной группы, КНБ организовано взаимодействие с МВД Кыргызстана. В результате, 5 июня 2022 года в Бишкеке при изъятии из тайника 3 кг психотропного вещества задержаны 3 граждан Кыргызстана.

    Завершающим этапом спецоперации явилось одномоментное задержание в Усть-Каменогорске и Шымкенте 3 региональных наркокурьеров. В ходе обыска изъято 2 кг наркотиков.

    Всего в рамках антинаркотической операции задержано 10 участников наркосиндиката и ликвидирована крупная нарколаборатория. Общее число изъятых синтетических веществ составило 22,7 кг (эквивалентно 68 тыс. «разовых доз»).

    По данным фактам проводятся досудебные мероприятия.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Кыргызстан КНБ Борьба с наркотиками
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