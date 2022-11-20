Международный наблюдатель сравнил выборы в Канаде и в Казахстане

20 Ноября 2022, 17:40

20 Ноября 2022, 17:40

Международный наблюдатель сравнил выборы в Канаде и в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сенатор Канады, сопредседатель межпарламентской группы сотрудничества РК - Канада Виктор Оу поделился своими наблюдениями за внеочередными президентскими выборами в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Процесс голосования продолжается. Пока все, что мы увидели соответствует озвученным процедурам на практике, все соответствует тому, что изложено на бумаге, в процедурах. Наблюдая за тем, как работает избирательная система, я не вижу никакой разницы. В Канаде у нас тоже хорошая система обеспечения демократических выборов. Пока я не увидел большой разницы. Здесь у вас есть бюллетень, который находится в секрете, вы секретно отмечаете, за какого кандидата голосуете, затем вы в урну опускаете бюллетень», - сказал он на пресс-конференции в Астане.

Ранее наблюдатели от Организации договора о коллективной безопасности отметили высокую явку среди казахстанцев. Представители межпарламентской ассамблеи Содружества независимых государств сообщили об отсутствии нарушений в проведении внеочередных президентских выборов в Казахстане.

Наблюдатель от Молдовы Василь Боля заявил, что избирательные участки в день выборов открылись вовремя, также соблюдались все требования, в том числе санитарно-эпидемиологические меры.

Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы Президента РК.