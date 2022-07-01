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    Международный музыкальный фестиваль открыли в СКО

    1 Июля 2022, 22:39

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске с 1-го по 7-е июля пройдет международный фестиваль «Qyzyljar MUSIC FEST-2022» с участием 300 артистов, в том числе зарубежных стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Старт фестивалю дали на главной площади города.

    Первый день начался с традиционной музыки. Творческие коллективы играли народную музыку, фольклор, произведения современных авторов. Хедлайнерами стали Нурболат Арзамасов и Ерлан Рыскали.

    2 июля - день джазовой музыки.

    3 июля - день хореографий. Танцевальные коллективы представят народные стилизованные современные танцы. Гостями этого дня будут ансамбль народного танца «Айтуган» из Башкортостана.

    4 июля - день эстрады. Он пройдет с участием знаменитой казахстанской скрипачки, музыкального педагога, профессора Айман Мусаходжаевой, молодого артиста, певца Мираса Жугунусова.

    5 июля – день классической музыки. Ожидается приезд итальянского бандонеониста Марио Пьетродарки.

    6 июля - театр оперы и балета «Астана Опера» представит оперный фарс «Шелковая лестница».

    7 июля пройдет большой гала-концерт.

    По информации управления культуры, развития языков и архивного дела, в дни фестиваля на сценах областных театров пройдут спектакли. В воскресенье во дворе QYZYLJAR АRTcenter планируют провести исторический экскурс «Легенда о золотой домбре», в театре кукол - спектакль «Песню пой, моя домбра», приуроченный ко Дню домбры.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Культура
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