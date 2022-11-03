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    Международный музыкальный фестиваль «Alem Saz» пройдет в Астане

    3 Ноября 2022, 23:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице Казахстана 7-16 ноября в Центральном концертном зале «QAZAQSTAN» пройдет международный музыкальный фестиваль «Alem Saz», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу государственной концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой.

    «ALEM SAZ» - международный фестиваль, соединяющий в единое целое культуру многих стран через невероятные творческие коллаборации артистов на одной площадке. Проект организован в рамках празднования 30-летия дипломатических отношений между Казахстаном и 76 странами мира, 30-летия со дня создания Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и к 100-летию легендарной певицы казахского народа и заслуженной

    артистки Казахстана и СССР Розы Баглановой.

    Международный фестиваль «Alem Saz» направлен на единение, сохранение и развитие национальных культур, формирование атмосферы уважения к историческому наследию и культурным ценностям разных стран мира в творческом процессе.

    Каждый фестивальный день включает в себя выступления зарубежных артистов, кинопоказы стран участниц, выставки декоративно-прикладного искусства и гастрономической продукции, мастер-классы.

    Организатор - государственная концертная организация «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой, при поддержке министерств культуры и спорта, иностранных дел РК, информации и общественного развития, а также зарубежных дипломатических представительств в РК, акимата города Астаны. Вход свободный.

    Фото: mtsprout.nl
    Астана Культура
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