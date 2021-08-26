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    Международный круглый стол ко Дню Конституции прошел в Нур-Султане

    26 Августа 2021, 12:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в столице в Национальной библиотеке прошел международный круглый стол «Президент – символ и гарант незыблемости Конституции Республики Казахстан», посвященный Дню Конституции РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Организатор мероприятия – Казахстанский институт стратегических исследований (КИСИ) при Президенте РК. Часть приглашенных гостей находилась в зале, а часть подключилась в онлайн-формате.

    «Причина, по которой мы собрались – День Конституции Республики Казахстан. Это важный государственный праздник. Сегодня здесь находятся уважаемые люди, известные юристы страны, которые работали над созданием нашей Конституции, ее модернизации. Еще одна причина, по которой собрались – презентация книги «Касым-Жомарт Токаев. Избранные труды Президента Республики Казахстан», подготовленной к изданию научно-исследовательским Институтом международного и регионального сотрудничества Казахстанско-Немецкого университета (ИМИРС) при поддержке CNPC International Kazakhstan Ltd. Ответственный редактор издания - доктор исторических наук, профессор Булат Султанов», - отметила Зарема Шаукенова.

    Участники Круглого стола обсудили актуальные вопросы конституционного строительства в Казахстане, вклад Первого Президента Казахстана Елбасы Нурсултана Назарбаева, идейного вдохновителя и автора Конституции РК в создании прочной правовой основы нашего государства, ведущую роль Президента страны Касым-Жомарта Токаева как гаранта незыблемости основного Закона страны.

    Организаторы и гости убеждены в необходимости проводить работу по разъяснению среди населения сути реформаторской политики Президента, направленной на сплочение прогрессивных сил общества, всех граждан страны.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Конституция
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