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    Международный конкурс вокалистов имени Розы Баглановой стартовал в Астане

    1 Декабря 2022, 21:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане проходит Международный конкурс вокалистов, посвященный народной артистке Казахстана и СССР, Халық қаһарманы, певице Розе Баглановой. За выход в финал состязается 21 исполнитель из Казахстана, Турции, Узбекистана, Татарстана, Польши, Болгарии, Кыргызской Республики и Республики Беларусь. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

    В рамках отборочного этапа, который проходил с 12 октября по 20 ноября в онлайн-формате, было принято 48 заявок. По его итогам в финальную часть прошел 21 исполнитель. Победитель конкурса станет известен 3 декабря, когда пройдут финал и гала-концерт.

    В конкурсе принимают участие вокалисты эстрадного жанра в возрасте от 18 до 35 лет, участники республиканских и международных конкурсов, телевизионных вокальных конкурсов, студенты высших учебных заведений в области культуры и искусства.
    Астана Культура Музыка
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