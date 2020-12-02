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    Международный клуб Оттавы рассказал канадцам о традициях и культуре казахов

    2 Декабря 2020, 06:30

    ОТТАВА. КАЗИНФОРМ - Посольство Казахстана в Канаде совместно с Международным клубом Оттавы организовало онлайн презентацию на тему: «Казахстан: молодая страна с древней историей», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Мероприятие, приуроченное ко Дню Независимости Казахстана, вызвало широкий интерес у местной аудитории. Участие в нём приняли больше 50 человек, в том числе представители аккредитованных в Канаде посольств иностранных государств, члены Международного клуба Оттавы, а также приглашенные общественные круги канадской столицы.

    Гостям презентации в познавательной форме была представлена информация об истории происхождения, культуре, традициях и обычаях казахов. Кроме того, участники смогли ознакомиться с достижениями независимого Казахстана и современным образом жизни в нашей стране.

    В ходе сессии вопросов и ответов участники интересовались национальной кухней и туристическими турами в Казахстан. В завершении мероприятия участники заявили о желании посетить нашу страну и поблагодарили Посольство за содержательную информацию о стране.

    Международный клуб Оттавы (International Club of Ottawa) – открытая некоммерческая общественная организация Канады, является площадкой для обмена информацией и организации коммуникаций между представителями дипломатических, деловых и академических кругов Оттавы.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    МИД РК Туризм День Независимости
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