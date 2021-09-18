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    Международный кинофестиваль «Жайық» стартовал в Уральске

    18 Сентября 2021, 10:16

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Уральске стартовал международный фестиваль короткометражных и документальных фильмов «Жайық». Участвуют в конкурсе работы из Франции, Армении, Узбекистана, Азейрбаджана, Кыргызстана, России и Украины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    Изначально поступило 100 заявок, из них были отобраны 30 фильмов. Оценивают их мэтры отечественного кино. Почетные гости провели для молодежи мастер-классы, а также поделились своим видением развития отечественной киноиндустрии.

    Во время фестиваля презентовали киножурнал «Жас Толкын». Также состоялась премьера фильма «Конокрады», главную роль в которой сыграла Самал Еслямова. Отметим, она является первой казахстанкой, завоевавшей Золотую пальмовую ветвь на 71 Каннском кинофестивале.

    «Раньше снимали на пленку, отвозили в лабораторию, ждали, когда получат обратно. Сейчас намного удобнее – снял, сразу посмотрел, можно переснять, не надо хранить пленку. Но от этого я не скажу, что сейчас фильмы стали намного лучше. Пусть были сложные условия, но люди снимали классное кино. Посмотрите, сейчас есть такая возможность, но не сказать что появилось много классных фильмов, по сравнению с тем, что было. Нужно работать над сутью, над сценарием – режиссер, актерство и искусство», - говорит Самал Еслямова.

    «Фильм можно снять простыми техническими средствами, а сегодня имея огромные технические возможности, которые решают многие творческие возможности, фильм может и не удастся. И поэтому для нас фильм «Кыз Жибек», Меруерт Утекешева, Асанали Ашимов являются легендой», - отмечает режиссер Талгат Тайшанов.

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    Западно-Казахстанская область Культура Кинематограф
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